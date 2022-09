Un CEO digital debe liderar equipos diversos e impulsar la cultura de la excelencia

La panameña Min Chen y el hondureño Alejandro Corpeño , CEOs de Wisy y Hello Iconic, respectivamente, brindaron lecciones para aquellos jóvenes - y no tan jóvenes - que buscan abrirse un espacio en el mundo tecnológico o triunfar en cualquier industria, “porque la evolución tecnológica está ocurriendo en todas las industrias y todas las empresas deben sumarse a esta era”, destacó la también Mujer Desafiante.

¿Cómo debe ser el líder actual?

En este mundo que está en constante evolución los líderes deben, además de fomentar una buena y sana cultura organizacional, impulsar el desarrollo de los miembros de sus equipos y estar en constante transformación.

-Flexible y adaptable

Min Chen indica que los actuales líderes deben formar equipos que se adapten y tengan flexibilidad en todos los sentidos, sobre todo si están en empresas o creando empresas que compiten con el mundo y no solo con su país de origen, como es el caso de Wisy, la solución que ofrece la panameña.

“Nosotros tenemos alcance mundial y tenemos equipo en todos lados. La tecnología nos ha permitido reclutar personas que están en diferentes partes del mundo”, destacó. Pero, agregó “tenés que ser flexible, porque (en mi caso) tengo clientes al otro lado del mundo y me levanto a las 3:00 a.m.”, lo cual, afirma, lo puede lograr gracias a la tecnología que la hace ser más eficiente.

Especial Digital E&N: Transformación Digital

Mismo pasa con el hondureño, Corpeño, quien impulsa negocios tecnológicos. “Yo tengo clientes en Francia y nos ocurre lo de la hora, es decir, yo tengo clientes en Francia y hay que levantarse a las 5:00 a.m. para atenderlos, porque para ellos es de día. En Emiratos Árabes también nos pasó, interactuamos mucho con China, India”, destacó.

En cuanto al talento, este también ya ha abierto espacio regional. “Nosotros crecimios en Honduras, pero durante la pandemia se dio algo, que ya sabíamos, que no habían barreras para contratar y sumamos personal de todas partes del mundo”.

-Priorizar la salud y bienestar

Corpeño indica que los líderes o CEOs deben estar desarrollando, junto a la estrategia de negocio y productos, un plan que vele por la salud general de la empresa, por reclutar a los mejores talentos, impulsar la capacitación de los mismos y establecer planes de compensación, retención de equipo.

-Supervisor de procesos

El hondureño destaca que, si bien, al inicio una persona que inicie su idea tiene todo en la cabeza, “cuando tenés un equipo tenés que tener los procesos escritos porque de eso depende la calidad. No importa donde estás, tenés que saber de lo que estamos hablando”.

-Aprender/desaprender

El líder debe estar en constante evolución. “Porque las tendencias cambian” como máximo cada seis meses, destacó Min Chen.

Y, no necesariamente significa volver a las clases o a reuniones virtuales. “La gente me ve como innovador, pero yo no era así. Yo antes llegaba tarde a las actualizaciones porque no podía parar en lo que estaba en el momento, pero siempre había gente que se actualizaba.... Entonces, yo aprendo más con audio y aprovecho hasta la caminata con mi perro para escuchar podcast. El video no porque necesita más atención”, destacó.