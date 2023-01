Delivery Hero concluye la adquisición de la salvadoreña Hugo y lo integra en PedidosYa

Sello centroamericano

Hugo nació en marzo de 2017, con la promesa de ser la aplicación de entregas a domicilio, de productos y servicios, más completa de El Salvador (para ese momento), dijo su cofundador y CEO Alejandro Argumedo a Estrategia & Negocios en 2019.

“Hugo es la aplicación de servicios de entrega a domicilio con mayor crecimiento y expansión en Centroamérica”, comentó en esa ocasión el emprendedor, que inició este camino junto a sus amigos y socios Ricardo Cuéllar (CFO) y Juan Maceda (CTO de Hugo). El capital semilla con el que arrancaron fue de US$115.000.

El inicio de Hugo fue modesto. Empezaron con 30 negocios, con la idea de sumar pequeños comercios como aliados y desplazó rápidamente a otros competidores con menos tecnología.

Pese a las adversidades que se vivieron al inicio, sobre todo con lo relacionado al financiamiento, Hugo comenzó a ser rentable a partir del cuarto mes de trabajo. Los tres cofundadores fueron claves, “cada uno cubre la debilidad del otro”, sostuvo Argumedo. “Sabía cuáles eran mis debilidades, y qué fortalezas debía buscar en mis socios. Eso fue un punto muy importante en el equipo. Los tres estábamos decididos a cambiar el rumbo de la tecnología en Centroamérica”, apuntó.

El crecimiento de Hugo fue brutal, ya que desde El Salvador expandió operaciones hacia Guatemala y Costa Rica, como primeros destinos, pero luego llegó al Caribe y a Suramérica.

Alejandro Argumedo, presidente y cofundador de Hugo, dijo en el cierre del acuerdo con Delivery Hero: “Me siento realmente orgulloso del crecimiento que el equipo de hugo ha alcanzado en tan solo 4 años. Gracias a nuestro enfoque en crecimiento económico local e impacto social, hugo se ha convertido en la aplicación preferida por miles de usuarios, negocios y conductores en la región”.

Hugo demostró que en Centroamérica había potencial de crear soluciones tecnológicas y abrió camino para que inversores vieran a la región como una oportunidad. Ahora, la región ha visto nacer y desarrollarse a diversas aplicaciones.

¿Cómo se conquista a los inversionistas? Argumedo respondió a E&N en 2019: “Con resultados”.

En corto

-Alejandro Argumedo estudió marketing y trabajó junto a Óscar Salazar, cofundador de Uber, con él entendió cómo funcionaba el capital de inversión, cómo trabaja la economía “on demand”, donde todo viene a ti.

-Conoció los secretos detrás del movimiento emprendedor de startups en Estados Unidos. Vivió en Nueva York, en donde todo funciona con la On Demand Economy. Aprendió y después lo dejó todo para regresar a Centroamérica. “Con ese conocimiento me decidí a regresar (a El Salvador), donde no había E-commerce desarrollado”, cuenta.

-El cierre del ciclo de Hugo es visto como un hito en la industria tecnológica centroamericana al atraer a uno de los grandes del sector que no se acaba con la venta sino que ayudó a poner en el foco el talento y capacidad de los desarrolladores en el istmo.