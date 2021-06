Perder el miedo al éxito, una de las cuatro lecciones aprendidas en el mundo emprendedor de Alejandro Argumedo, CEO de hugo

Por Gabriela Melara – estrategiaynegocios.net

Resolver problemas, ese el objetivo por el cual nació hugo App, la súper aplicación hecha en El Salvador, desde hace cuatro años.

En el marco de este cuarto aniversario, conversamos con Alejandro Argumedo, CEO de hugo y cofundador de la aplicación, junto con Ricardo Cuéllar (CFO) y Juan Maceda (CTO), con quienes se planteó romper esquemas y abrir el camino para otros.

En el encuentro con Pyme-Emprende hablamos sobre las lecciones que le deja ser emprendedor, disruptivo y nos brinda consejos para aquellos que van iniciando, sobre todo en el mundo digital, que luego del 2020 tuvo un impulso.

Las cuatro grandes lecciones

Argumedo afirma que a hugo todavía le falta mucho, pese a que se ha expandido más allá de Centroamérica y ya cuenta con varios servicios integrados en una sola aplicación.

Tras cuatro años de haber iniciado este camino, el salvadoreño destaca que hugo ya no solo entrega comida, sino que ofrece servicio de banca, de transporte privado, apoya a emprendedores, cuenta con un supermercado y hace las compras en el mercado por vos, entre otros.

Pero, ¿Qué lecciones le ha dejado el ser emprendedor?

1-Guiar con el ejemplo: Como líder es lo mejor. Soy de las personas que más duro trabaja en hugo y al ver el ejemplo impulsás a muchos colaboradores, señala.

2-Documentar el proceso desde el inicio: A mí me hubiera gustado empezar desde muy antes. Desde como pasamos a la nueva oficina, saber que nos salió bien y mal, documentar todo eso para consultas.

3-Perder el miedo al éxito: Esto es importante. Encontrar el propósito saber por qué estás haciendo las cosas y disfrutar el éxito.

4-Entender el propósito: Lo importante de iniciar una idea es entender el por qué estás haciendo las cosas

Argumedo afirma que estas son lo cuatro, pero que el mundo emprendedor nunca termina de darte lecciones y exigirte ser un mejor líder cada día para impulsar a los demás.

Venciendo retos

Alejandro afirma que como salvadoreños y emprendedores tecnológicos tuvieron – y aún en este tiempo- que vencer retos sobre todo cuando era el momento de conseguir fondos de inversión (El capital semilla con el que arrancaron fue de US$115.000).

“Sin embargo, esto está cambiando, cuando nos lanzamos éramos solo nosotros, no había mucha referencia, pero ahora ya somos varios”, agrega.

“Nosotros sabíamos que había que haber un referente y ser el que diera el primer empuje fue fenomenal”.

Hugo, ahora ha recibido varios apoyos de fondos internacionales para seguir creciendo.

Cabe resaltar que Alejandro estudió marketing y trabajó junto a Óscar Salazar, cofundador de Uber, entendió cómo funcionaba el capital de inversión, cómo trabaja la economía On Demand, donde todo viene a ti. Conoció los secretos detrás del movimiento emprendedor de startups en Estados Unidos. Vivió en Nueva York, en donde todo funciona con la On Demand Economy. Aprendió y después lo dejó todo para regresar a Centroamérica.

Motivación en momentos de ‘Ya no puedo’

La motivación es importante, sobre todo en momento difíciles.

Hugo, pese a que ya es una gran empresa, empezó siendo pequeña, como todo emprendimiento. Sus fundadores trabajaron por mucho tiempo hasta noche o madrugada y sin descanso. Esto los llevó a decir más de alguna vez, ‘ya no más’.

“Me acuerdo que en algún momento Juan (Maceda) dijo ‘ya no, ya no puedo, es una locura’. Trabajábamos hasta las 3:00 a.m., los domingos. Me decía Juan ‘Me va a dar un derrame’, pero nos motivamos, estábamos seguros del impacto que buscábamos y teníamos que perder el miedo al fracaso. Sabíamos que iba a ser una app de impacto para los repartidores, a los clientes, a los comercios. Sabíamos que íbamos a cambiar la manera de hacer las cosas”, indica Alejandro.

Además de la motivación, es importante tener claro el objetivo por el cual nació el emprendimiento y te entregas a él, de acuerdo con uno de los empresarios más jóvenes admirados de Centroamérica, de acuerdo con el sondeo de opinión de Estrategia & Negocios.

Ahora que ya están en el camino y tienen más colaboradores, “Vale la pena las canas, los días de desvelo. La región va a empezar a evolucionar por las startups”, reflexiona Argumedo.

¿Cuándo se va a detener hugo?

La innovación es parte de su ADN, “la verdad que tenemos planes súper ambiciosos. Estamos siendo la súper app y queremos ser la que logre solucionar la vida cotidiana, que todo lo que necesités esté ahí. Digitalizar procesos de las industrias. Nos falta bastante, quizá nunca terminemos, porque nos falta bastante” remarca Alejandro.

En medio de la pandemia crecieron y reforzaron su propósito.

“Nos esforzamos y nos dimos cuenta que resolvemos los problemas. Esta herramienta resuelve problemas, mantuvimos la economía porque muchos comercios solo dependían de nosotros y nosotros subimos de 50 colaboradores a 800 colaboradores. Logramos salir adelante con miles de obstáculos, pero la gente supo la responsabilidad que teníamos”, comenta.