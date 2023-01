Flor de Lis, resalta los ingredientes guatemaltecos

Durante 2022, este restaurante fue reconocido como uno de los 50 Best Latam. Quedando en la posición 51. Cabe resaltar que Latin America’s 50 Best Restaurants publicó un listado de 100, tras reconocer que era un año en el que más lugares debían estar en el podio de los mejores.

Pregunta: ¿Cómo su historia personal le ha llevado a vivir muchos hitos en el mundo gastronómico?

Es mucho por la presión y metas que me pongo yo mismo. Al tener carencias de niño y de joven (...) El deseo de querer ser mejor, el deseo de crecer me ha ayudado me ha llevado a estar en los lugares donde he estado: el cuarto mejor restaurante del mundo en su momento o el mejor restaurante del mundo también, hasta abrir Flor de Lis. Lograr lo que hemos logrado con el restaurante ha sido por las metas que nos hemos impuesto de querer ser siempre ser mejor que ayer.

Pregunta: ¿Qué lecciones le dejó la pandemia?

Tenemos bien clara nuestra filosofía y la hemos mantenido así por 9 años. Mantener nuestra filosofía intacta es lo que nos ha llevado a alcanzar logros que se nos han entregado. Hemos sido un restaurante que ha innovado desde antes de la pandemia. Buscamos ser diferentes en todo momento. La pandemia no vino a cambiar eso.

Siempre hemos sido transgresores en la gastronomía y es algo que pandemia o sin pandemia lo hemos hecho y seguimos con esa filosofía de trabajo.

Pregunta: ¿Cómo reescribir la historia de su país desde la gastronomía?

Nuestra tarea es entregar algo bien hecho. Nuestro compromiso es servirte algo que está bien hecho, algo que está hecho con el corazón. Creo que si hacés bien tu trabajo vas a lograr hacer cambios.