Sublime, con el objetivo de crear y contagiar orgullo guatemalteco

Sublime se agenció la posición 31 dentro del ranking: 50 Best Latam . Este número le dio la oportunidad de posicionarse como el número 2 en la región y el primero en Guatemala.

Pregunta: ¿Cuál es la apuesta de futuro de Sublime?

El siguiente paso de Sublime es que vamos creciendo, pero no vamos creciendo solos. Tenemos que ir jalando a los otros que vienen porque, para ser un destino gastronómico como país, no solo un restaurante o no solo dos restaurantes pueden estar haciendo propuestas. Sino que muchos restaurantes tienen que estar haciendo propuestas en Guatemala.

Mi responsabilidad es seguir apoyando y contribuyendo a que la gastronomía de la región y de Guatemala siga creciendo.

Pregunta: ¿Cómo es su proceso creativo?

Trabajamos con Jocelyn Degollado, que es una antropóloga. Ella es nuestra fuente de inspiración en función a la historia que vamos a contar (...) contamos historias a través del tiempo. Pero la historia y el hilo conductor nos lo da ella para que, en función a esa historia, a ese personaje o a esa época de del tiempo nosotros contemos una historia.

Pregunta Jocelyn: ¿Qué significa trabajar con Sublime?

Puedo decir más que orgullo. Es muy satisfactorio, es mi salario emocional.

Yo esto lo hago porque realmente creo en el proyecto, amo el proyecto y sé lo que le puede aportar a Guatemala. Eso significa Sublime para mí.

Es un montón de cosas lindas. El premio es el resultado de un enorme esfuerzo de un equipo que le puso corazón, sudor, sangre, lágrimas, de todo.