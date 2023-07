UniveRSE 2023: ¿Qué significa ser una empresa con propósito en Centroamérica?

A pesar de que aún son una minoría, existen empresas en la región que han entendido que la sostenibilidad no es responsabilidad de un departamento o un gerente de área, sino que es una responsabilidad compartida, un cambio que se desprende desde el liderazgo más alto en la estructura corporativa. ¿Un ejemplo? Temas de reducción de energía y eficiencia del agua no sólo se resuelven con cambio de bombillos LED o reduciendo el desperdicio del agua; sino que la sostenibilidad se convierte en una tarea de todos y su estrategia se incorpora dentro de los valores fundamentales de la empresa que se comparten entre colaboradores, comunidades, hasta llegar al consumidor final.

¿Cuál es el ABC para evolucionar a este modelo de negocio?

Para Oriol Iglesias, director del departamento de marketing en ESADE, lo primero es crear un sentido de urgencia. El cambio a este mindset se formula desde una perspectiva participativa entre líderes y colaboradores, que tiene por misión crear sentido de pertenencia. A su vez, hay un cambio en las estrategias de reclutamiento y de formación, para así impulsar la nueva cultura sostenible. “Para ser capaz de reclutar y retener talento en el futuro va a ser imprescindible trabajar en este ámbito”, advierte.

También es necesario desarrollar indicadores de retribución e incentivos: no solo indicadores de desempeño económico y financiero; sino también de sostenibilidad.

En 2025, el 57% de la inversión que se realizará en las compañías europeas se regirá por criterios ASG. Para acceder a créditos y así crecer o innovar, las empresas deberán demostrar que son buenos ciudadanos porque cumplen con sus objetivos económicos, y los que tienen que ver con el impacto social positivo que tienen sus operaciones

“Una estrategia de sostenibilidad bien fundamentada se vincula directamente al modelo de negocio de la empresa, y, por consiguiente, a su estructura de costos. Hay una premisa dentro de los 3 ejes del tiple impacto (económico, ambiental, social): si la empresa no es económicamente rentable y no genera un valor agregado económico, muy difícilmente va ser ambientalmente viable y mucho menos socialmente responsable, porque no hay dinero para impulsar programas relacionados con esos ejes” apunta Colin Banning, Director Ejecutivo de Colin Banning Consultoría.

“Es importante que no haya divorcio entre el modelo de negocio y la estrategia”, advierte, “de ahí se parte para saber cómo definir una estrategia de sostenibilidad, que no solamente va alineada a la satisfacción del cliente y de los públicos involucrados o grupos de interés, pero sí es necesario consultarles cuáles son esos grandes temas.

Por ejemplo, algunas empresas en el eje ambiental empiezan a priorizar el uso y reúso del agua, ahora está sonando lo de las emisiones de gas de efecto invernadero, también la gestión de residuos, la cual ya se está regulando. En el eje social, resulta importante la salud y seguridad ocupacional, que con la pandemia cobró gran relevancia. También el bienestar, la participación de la mujer en puestos de liderazgo, programas de gestión social y relacionamiento comunitario”, detalla.

Apunta que “es muy importante establecer cómo se va a mantener vigente esa promesa a largo plazo porque no solo se hace de una forma reactiva, para responder a una demanda de corto plazo, sino porque se está incorporando realmente a la cultura organizacional”.

LÍDERES RESPONSABLES

“El líder se hace responsable sí y solo sí es consciente del impacto de lo que hace y deja de hacer”, afirma Italo Pizzolante, socio fundador de Pizzolante.

¿Cuál es la mejor forma de convertirse en líder responsable? Iglesias explicó que los CEO´s deben aprender de otras empresas que hacen “negocio de forma consciente, que construyen relaciones de confianza con los distintos grupos de interés que tienen en cuenta la perspectiva social y medioambiental cuando toman decisiones estratégicas”.

Así, los directivos aprenden de amenazas y oportunidades desde la experiencia de ver realidades distintas.

Banning amplía: “La pandemia catalizó cambios abruptos en las empresas, pero propició que las empresas innovaran y optaran por hacer las cosas de maneras diferentes, y una vez terminó la pandemia, esto sigue vigente, porque se cambiaron hábitos.

Para mantener vigentes esas propuestas de valor es importante que las organizaciones sepan comunicarse y adecuarse ágilmente a las circunstancias cambiantes. También hay que aprender a medir lo que se está haciendo, a rendir cuentas de forma más transparente y empezar a establecer una relación más sólida con todos los grupos de interés”.