Estudio: La reputación es el valor más importante para las organizaciones de CA y Caribe

Por Leonel Ibarra - estrategiaynegocios.net

La reputación, como sentimiento firme y duradero de admiración, respeto, estima y confianza, es el valor intangible más importante para las organizaciones de Centroamérica y Caribe (69 %), coincidiendo con los resultados del ranking en Latinoamérica —donde también ocupa la primera posición (58,3 %)—, pero lejos de la valoración de los profesionales europeos, que no la incluyen entre los primeros puestos de relevancia.

Así se desprende del informe Approaching the Future 2023: Tendencias en Reputación y Gestión de Intangibles, elaborado por Corporate Excellence junto a CANVAS Estrategias Sostenibles y Global Alliance for Public Relations and Communication Management, presentado con la colaboración de Pizzolante.

En este estudio, en el que han participado más de 1.200 profesionales de 53 países, se busca conocer las tendencias en intangibles más trabajadas y relevantes para las organizaciones.

Así, podemos observar que, en la región de Centroamérica y Caribe se presenta un mayor interés —en comparación al resto de Latinoamérica— por temas corporativos como la reputación, la comunicación, el liderazgo responsable o el propósito. Sin embargo, se observa un menor interés por cuestiones relacionadas con la emergencia climática y los criterios ASG.

La reputación corporativa, prioridad estratégica

Para los profesionales de la región, la reputación corporativa no es solo el aspecto más relevante, sino que también es el segundo tema en el que más están trabajando sus organizaciones (60,4 %). Las empresas de este territorio están dedicando sus esfuerzos, sobre todo, a mejorar el diseño del plan o estrategia (64,4 %) —algo a lo que la alta dirección le otorga especial atención (90 %)— y a avanzar en la identificación y previsión de los riesgos reputacionales integrados (57,5 %). Estos dos ámbitos se encuentran a casi treinta puntos de diferencia respecto al resto.