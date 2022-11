Mujeres tienen todo para ganar más espacios de liderazgo empresarial

Por Leonel Ibarra - estrategiaynegocios.net

Poco a poco, se están abriendo más espacios de participación para las mujeres en las directivas de las principales empresas y gremiales de la región centroamericana, pero, al mismo tiempo, debe haber una inciativa de parte de las mujeres para permitirse a sí mismas tener esa presencia.

Esa fue parte de las principales ideas que compartieron las participantes que estuvieron en el panel Mujeres Empresarias, Altas Ejecutivas del evento Mujeres Desafiantes 2022, el cual estuvo moderado por Elisa Pineda, directora de comunicación corporativa en DIUNSA.

Compartieron en este foro Stephanie Melville, vicepresidenta de Progreso y primera directora de la Cámara de la Industria de Guatemala; Joselyn Fabiola Sevilla, gerente de mantenimiento de Walmart Centroamérica en Honduras y El Salvador; y Carmen Espinal, country manager de Avon Honduras.

Melville comentó que comenzó siendo directora suplente en la empresa y poco a poco fue escalando. Su deseo de participar en la actividad gremial vino de una necesidad de “aportar su granito” para dejar un mejor país a sus hijos.

“No pensé que le estaba abriendo brecha a otras mujeres simplemente lo hice como una ciudadana más, pero significa una gran responsabilidad”, señaló.

Por su parte, Espinal, manifestó que su historia de éxito ha sido posible gracias a la pasión y a no permitirse que los problemas le determinen.

“Es cómo se enfrentan esos retos lo que nos determina. Las dificultades han detonado mi deseo para continuar y demostrar lo que puedo hacer y mi principal inspiración son mis dos hijos”, compartió en el evento.

Sevilla dijo que el apoyo de la familia “ha sido una base fundamental” al no poner límites de lo que se quería estudiar o dedicarse y así debe ría ser para otras mujeres.

“Los retos me apasionan y en el medio en que me desempeño predominan los hombres. Una mujer me dio la oportunidad, retando a la cultura al convertirse en la primera mujer en su puesto en la región”, acotó la representante de Walmart Centroamérica.

Una idea que compartieron la spanelistas de Mujeres Desafiantes es que actualmente hay una responsabilidad compartida en el tema de espacios para muejres. Por parte de las empresas, de dar oportunidades para el crecimiento y desarrollo de las mujeres en igualdad de condiciones salariales.

Al mismo tiempo, las mujeres tienen la responsabilidad de atreverse a participar y generar esos cambios para el resto.

“Hay un incremento en la participación femenina en las juntas directivas de las gremiales, pero cuando yo empecé en la Cámara me dijeron que otras 15 mujeres habían rechazado participar. Entonces, hay que romper ese miedo y participar. No hay suficiente participación en las directivas de gremiales, se ha mejorado, pero todavía hay mucho por hacer”, dijo a la audiencia Melville.

De igual idea fue Sevilla, quien agregó que “lo más retador en lo cotidiano” es atreverse en dar el paso adelante y aunque no se domine un tema, “eso no debe ser un límite porque todo se puede aprender” de los mentores adecuados.