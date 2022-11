Mujeres Desafiantes 2022: Historias de vida, de reinvención y lucha

El evento insignia de Estrategia & Negocios regresó de forma presencial a San Pedro Sula. En su VI edición, el evento Mujeres Desafiantes reunió a 20 altas empresarias y altas ejecutivas, disruptoras tecnológicas, emprendedoras, innovadoras provenientes de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.

Por Claudia Contreras - Revista Estrategia & Negocios/Fotos Yoseph Amaya/ Grupo Opsa Más de 500 asistentes fueron testigos de las voces de mujeres que han trascendido las fronteras de Centroamérica, que impulsan a la región y sueñan en grande. Las palabras iniciales las brindó Lizza Bobadilla de Handal, gerente de audiencias segmentadas de Grupo OPSA, quien subrayó cómo la Revista Estrategia & Negocios ha proyectado las historias de más de 300 centroamericanas a lo largo de seis años. “Cada año, incluso en pandemia, este es un encuentro de primer nivel que sirve de espacio para contar estas historias que nos inspiran. Son mujeres que inspiran y se comprometen por la equidad. Sus testimonios nos ayudan a entender la agenda pendiente de las mujeres en la región”, apuntó la ejecutiva, que vigila el crecimiento de Revista E&N, Diario deportivo Diez, Revista Estilo, entre otros.

Mujeres Sin Límites Desde Nueva York, Alida Boer, CEO y fundadora de Maria’s e Ix Chebel, viajó a Honduras para contar cómo ser modelo desde los 15 años le ayudó a ver la moda con curiosidad, a fijarse en tendencias. Así valoró la gran herencia textil de Guatemala. “Me pareció interesante que nuestra artesanía solo estaba en mercados, en monederos (...) Un huipil es un tipo de identidad. Con un huipil se puede ver si la mujer está casada. Ahí empiezo a pensar cómo podemos darle el valor que merece. Pensé: las bolsas es el canvas perfecto para exhibir estas piezas de arte”, con esta curiosidad, estudió de lleno la tradición textil guatemalteca y así nació Maria’s Bag. Sus bolsas se exportan a todas partes del mundo. Pamela Rodas, Senior Director of Global Talent Acquisition de Telus International, ha dedicado su vida profesional al reclutamiento de equipos, a descubrir gente. Para llegar a la posición global en la que está le tocó pasar por muchas posiciones, así como abrirse a diferentes culturas. “Fue un trabajo duro... pasar por muchas plazas en reclutamiento. Una mujer latinoamericana tiene mucho que ofrecer”. Contó cómo se abría oportunidades globales y levantó la mano. Descubrió en el camino que había mucha gente que podía ayudarla. “Me quité la pena, levanté la mano”, describió la alta ejecutiva salvadoreña. “Antes, ninguna mujer tenía conocimiento y capacidad de reclutamiento en tecnología (...) Me dieron Filipinas, India, luego había necesidad de que hubiera una persona a nivel global. En mi posición global yo digo: ‘Solo aprendiendo de errores se aprende’”. La hondureña Pili Luna, creadora de la marca Vos Honduras, descubrió su pasión por el diseño en la creación de zapatos. Su marca crea cuero a partir de la piel de pescado. “Soy fotógrafa, me encanta ver donde no volteamos a ver. Un día se me ocurrió visitar la Moskitia (Honduras) (...) vi cómo filetearon un pescado y que botaban la piel”. Descubrió la riqueza de colores que se desprendían del pescado. Pero, como muchas, la reinvención fue importante. En pandemia, diseñó mascarillas transparentes para ver sonrisas, en especial, para personas sordomudas. Mientras estaba en eso, aprovechó el tiempo para seleccionar piel y crear texturas. Así creó una patente para transformar la piel del pescado. Tanto Alida Boer como Pili Luna describieron los desafíos que implica trabajar con comunidades. Desde cumplir con la calidad, los tiempos, involucrarlos en el diseño y escuchar qué piensan en todo el proceso de creación. “El valor de trabajar en conjunto es saber escuchar la opinión de los artesanos”. Luna contó cómo los pescadores pasan toda la noche en sus barcos de madera y cómo sobreviven en la época de vedas de pescado. “Trabajo con 28 cooperativas. (...) Estoy entrenando a la comunidad más abandonada, la más pobre, con cero oportunidades. Tengo una trazabilidad del producto desde que el pescado es fileteado, quién lo va a procesar. Se ve el cuero para un sinfín de otras cosas. El reto es cómo sostener esa calidad para un producto de exportación”. La pandemia aceleró el proceso de reclutamiento digital a nivel global. En pleno encierro, Pamera le pidió a su equipo pensar en cómo crear un reclutamiento en el metaverso. “En 2020 todo el mundo estaba deseoso de trabajar. Había mucha gente que buscaba trabajar. Me sentía cómoda. Pensé: ¿Cómo le explicamos a alguien la cultura que tenemos? Propuse desarrollar el metaverso, vamos a ver cuánto cuesta. Hicimos un ambiente bonito. Desarrollamos nuestras instalaciones en el metaverso. En pandemia aprendimos diversidad e inclusión. Empecé a ver que cuando haces tu avatar puedes vestirte como tu quieres, llamarte como quieres, empecé a ver que los candidatos. Pensé: de entrada no necesito hacer preguntas de quién es introvertido y extrovertido. Para nosotros, esto es abrir las puertas, que te sintás cómodo. Ya no necesitamos tanta información. Al momento de presentar tu avatar, podían mostrar quiénes son, sintiéndose cómodos”. En 2022, Telus International ha recibido más de 600.000 aplicaciones a nivel global.

¿Cómo empoderamos a más mujeres? Para Alida Boer inicia con desear: quiero más mujeres en mi equipo. “Todo tiene un impacto en lo que hacemos. Poder contratar a más mujeres, si queremos tener cambios, tenemos que estar ahí, entendernos, apoyarnos, disfrutar los logros de otras. Podemos cambiar esa mentalidad, de no querer que los demás sigan adelante. Lo mismo con nuestros hijos hombre. Son ejemplos que creamos en nuestras casas y en nuestras organizaciones”. Pamela Rodas: Con mis amigas mujeres les digo: “¿Cómo te va en el trabajo? ¿Cómo te puedo ayudar a crecer? Como mujeres, cuando estamos reclutando para puestos, una mujer aplica cuando está 100 % calificada, un hombre cuando está un 30 % calificado. Siempre promovemos el balance en una organización. Proponemos apoyar el crecimiento y sostenerlo de aquí a los próximos 10 años. En mi equipo hemos hecho eso bastantes veces”. Rodas también invitó a encontrar un balance personal. “Somos bien duras las mujeres líderes. Nos volvemos duras porque hemos venido con la tendencia de ser duras”, agregó. “Encontremos en lo emocional lo positivo. Nos ayuda a tomar decisiones acertadas. En Latinoamérica lo veo y me molesta que las mujeres no deben ser emocionales. Encontremos a hombres que estén dispuestos a apoyarnos. No dejemos que las mujeres caigan solas. Ayudémoslas. Tomemos el tiempo. Es nuestro deber poder ayudar a otras. Tenemos que empoderar a las mujeres que se sientan parte de la mesa, trabajemos juntas y apoyémonos no importa el rubro. Sí somos competitivas, aprendamos de lo bonito y seamos mejores para las futuras mujeres que vienen detrás de nosotras” Pili Luna reflexionó cómo ha aprendido de las mujeres en La Moskitia. “Tenemos que aprender a vernos a los ojos. Somos iguales, unas con oportunidades distintas, pero si estamos en una posición de poder generar un proyecto, un recurso de capacitar, hagámoslo con la humildad de vida también. Con mis chicas, yo sé si su hija tiene calentura, me preocupa y me importa ella. Nunca he sentido tanta alegría como cuando llego a esas comunidades. Eso es lo que nos falta en el mundo moderno en que vivimos: ser genuinos y ser auténticos. Tener amor genuino, pero con humildad”.

Empresarias y Altas Ejecutivas Stephanie Melville, vicepresidenta de Grupo Progreso y primera directora de la Cámara de Industria de Guatemala, explicó su camino gremial. “Nunca pregunté por ser mujer. Simplemente (mi interés) fue poner mi granito para dejarle a mis hijos un mejor país. Nunca me imaginé que le estaba abriendo brechas a otras mujeres. Simplemente lo hice como una ciudadana más para aportar, para dejar un mejor país”. Ser la primera mujer en ser directora de la gremial guatemalteca es una gran responsabilidad. “Los privilegios vienen con esas responsabilidades”, dijo. Joselyn Sevilla, Gerente de mantenimiento de Walmart para El Salvador y Honduras, relató cómo ha sido su camino profesional hasta brillar en la multinacional. “Walmart me encontró y me conectó hacia atrás. Cuando conectamos con empresas y lugares afines a nuestras experiencias de vida eso se simplifica. Lo que predominaba eran hombres, pero, una mujer en posición de liderazgo me dio la oportunidad retando al sistema y es ahí como entré como jefa de mantenimiento”. Para Sevilla su responsabilidad como jefa de mantenimiento es clave. “Lo ven otras mujeres y marca la diferencia en otras mujeres”. “Me ha ayudado a desaprender y aprender cosas nuevas todos los días”, apuntó. Carmen Espinal, Country Manager Avon Honduras, destacó su trayectoria profesional de 18 años. “Han habido ciertas dificultades que a diferencia de derrotarme, ha detonado mi determinación que están equivocados. No puedo permitir que ninguna persona me diga que no puedo hacerlo. Me han estigmatizado por ser madre. Mi principal inspiración son mis hijos. Han traído el pan bajo el brazo. He tenido la oportunidad que en mi postparto se presentan oportunidades increíbles de crecimiento”. ¿Cómo brillas como alta ejecutiva? Para Melville, el paso inicia con ser parte de la toma de decisiones. “A veces hay voluntad, pero no sabemos cómo lograrlo. En las Juntas Directivas, muchas veces es por miedo, o qué feo ser la única mujer con tantos hombres. (...) El tema es lograr más participación, atrevámonos a participar”. Sevilla , quien administra el mantenimiento de 102 tiendas en El Salvador y 111 tiendas de Walmart en Honduras, definió que su liderazgo es adaptativo, es adaptarse a los cambios en el tiempo. “Los líderes tenemos que saber eso, cuando lideramos equipos que tienen diversidad de personas y de talentos. Es interesante. Lo más retador de mi día a día es ese diálogo interno de atreverme, que todo se puede aprender, que no se limita, sino que todo se aprende. Tener esa conciencia de que no tiene que ser perfecto. No tiene que estar al 100 % capacitado para un rol es verdadero. El que no te importe que alguien tenga que decir porque no tiene 10 años de experiencia en ese rol lo enfrentamos todos los días. Lo más gratificante es cuando una mujer me dice: cómo lo haces. Me llena de emoción todos los días al lado cuando inspiro a otras. (...) Enseñarle a la mujer que las cosas son sencillas, que se puede facilitar un trabajo. Desde todos los entornos es gratificante cuando empatizamos a nuestro alrededor”. Carmen Espinal contó cómo desde Avon buscan crear una red más allá de la belleza. “Uno de nuestros principales pilares es la independencia económica, el hecho de poder ser tú misma, tener tu propio negocio. Eso te da oportunidades que no tienen límites. Saber que tenemos brechas sociales muy fuertes en todos nuestros países. Esa independencia económica se da a partir de que tu decides tener un negocio sostenible con el tiempo. Acompañamos también su voz, sus luchas, causas importantes que forman parte de los padecimientos y dolores de las mujeres. Otra causa que está muy viva y presente es erradicar la violencia contra niñas y mujeres a nivel global”. Avon da asesoría legal y psicológica para tratar este tema específico. Cómo derrumbar mitos La alta ejecutiva de Progreso insistió que el paso para lograrlo es: “Atreviéndose, siendo nosotras mismas, actuando con el ejemplo, siendo auténticas, genuinas, trabajando duro. La gente se da cuenta, las acciones hablan más que las palabras. Si ellos se dan cuenta que estamos ahí no para molestar, ni causar problemas, sino que cada quien trabajando, aspirando en caso de una gremial, construyendo país en las empresas. Estamos cumpliendo un trabajo, en casa estamos forjando a los ciudadanos del mañana. No somos mejores que otros, somos un complemento. En equipo trabajamos mejor juntos”. Para Joselyn Sevilla, las mujeres aportamos en la innovación. “Cuando llegué a Walmart llegué con el eslogan: el talento no tiene género. Aportamos innovación, creatividad, aportamos todo ese conocimiento. El ejemplo es lo más importante. En un pasillo, en el baño, sentados al frente, junto a los que nos rodean, podemos aprender, absorber, dar. Atreverse es lo más importante. Si no damos ese paso para aprovechar lo que una organización nos puede dar, no sirve de mucho si nosotras mismas no creemos en nosotras”. Carmen Espinal insistió: “Como mujeres, necesitamos determinar a dónde queremos ir. Necesitamos tener nuestro norte claro. Es una batalla que cada quien tiene claro. Si ya tengo claro adónde quiero llegar, necesito proyectarlo al futuro, y ser sincera conmigo misma: ¿qué estoy haciendo para llegar ahí? Si no me preparo hoy, eso no va a suceder. Tengo que ser realista y saber dónde estoy preparada. Hay que determinarse ser feliz. El viaje debe ser satisfactorio, placentero”. Motivó a impactar de manera positiva a más mujeres, a hombres que nos han empujado y nos han dicho:sí puedes. “Ser feliz en el camino es algo súmamente determinante”, repitió. Para lograrlo, volvió a insistir en la importancia de trazarse metas y tener claro adónde se quiere llegar. “Si tengo claro adónde quiero llegar, necesito proyectar eso al futuro y pensar que estoy haciendo yo para llegar hasta ahí. Si no me preparo hoy para llegar donde quiero llegar a donde quiero llegar eso no va a suceder”.

Desafiantes Tech para el mundo que viene La salvadoreña Gabriela Torres, CEO de Roots Inc., contó su historia como emprendedora y empresaria tech. Desde el inicio de su carrera, apuntó: “¿Por qué no aprendemos robótica y no cocina los sábados?”. Cuando se graduó, nadie estudiaba ingeniería. Estudió ingeniería en computación. Decidió demostrar que la ingeniería no era de hombres. En su clase, sólo había cinco chicas estudiantes de ingeniería de entre 45 personas. Comenzó vendiendo en mercaditos, maquillajes, carteras. Buscaba generar capital para tener su empresa. Ana María Reyes, directora de Estrategia Digital de OPSA, contó: “La tecnología me encontró a mi, no yo a la tecnología”. Comenzó a trabajar con los primeros equipos tecnológicos. Era la “muchacha de cómputo” de Grupo OPSA. Subrayó: “A través de la tecnología tenemos el privilegio de cambiar muchas vidas desde un medio de comunicación”. Paola Sevilla, directora general de PedidosYa Honduras, inició en el mundo de la tecnología y se interesó por desarrollar data, modelos predictivos, analisis virtual. “Lideré la transformación digital de empresa donde trabajaba, data centers, marketing digital y CRM”. Cuando tuvo la oportunidad de liderar equidad en PedidosYa Honduras impulsó que el 50% sean hombres y el 50% mujeres. ¿Qué enseñó el COVID a las emprendedoras tecnológicas? Para Gaby Torres, “de trabajar en toda Centroamérica crecimos a clientes en Estados Unidos, Europa, Corea, nos dimos cuenta de que estábamos a un click de los negocios que podíamos hacer”. La empresa de Torres ya practicaba el home office. Recordó cómo fueron tiempos duros: perder seres queridos, se perdían oportunidades laborales. “Los miembros del equipo tenían mucho trabajo y se mantuvieron como sostén de hogares. Nos creció la demanda y nos expandimos”. Sevilla habló de sus lecciones de fracaso, del liderazgo horizontal. “Cuando queremos hacer todo perfecto, nos devoramos. Las cosas cambian... está bien equivocarse e intentarlo y eso es parte de la cultura de PedidosYa. Invito a mis equipos a que lo hagan”. La hondureña Ana María Reyes es protagonista de MIDRI, la herramienta de Grupo OPSA para conocer mejor a sus audiencias digitales y llevar al anunciante a un mayor nivel de sofisticación. “Mi rol me obliga a mantenerme al día, a estudiar todos los días cambios en la tecnología, a nivel mundial, cambios en la industria y eso nos obliga a habilitarlo en la transformación tecnológica de Grupo OPSA. Todos los días dedico dos o tres horas de mi tiempo a estudiar e investigar, encontrar los cambios diarios en la industria que traducimos luego. Una de las tendencias es la importancia de los datos, tecnologías como Machine Learning, inteligencia artificial, como Natural Language...la mezcla de esas tres tecnologías habilita mucho el conocimiento de los datos”. La ruta del futuro de Grupo OPSA va por el análisis de datos. “La data se vuelve importante para tomar decisiones y esa es una ventaja competitiva. En OPSA tenemos más de 8 millones de usuarios en nuestras propiedades digitales sin contar redes de usuarios y la tecnología como habilitador nos ha permitido darnos cuenta que MIDRI es nuestra punta de lanza de nuestra estrategia de First Party Data. Midri nos permite segmentar audiencias, darle valor a nuestros anunciantes”.

MD New Generation Rebeca Rosenthal, CEO Preloved by Rose, Alessia López, CEO de Print Spot, Daniela Sierra, CEO y Fundadora de Cognitiva y Gioco, Rossana Rosenthal, CEO de 504 Digital. Por primera vez, Mujeres Desafiantes invitó a cuatro representantes de la Generación Z, las cuatro nacidas en Honduras. Rebeca Rosenthal contó cómo Preloved fue su quinto emprendimiento. “El primero fue un negocio de chiles a los 12 años. Me propuse poner el chile de la tía en el supermercado y así seguí con otros emprendimiento, pero, la idea de Preloved nace en 2019. Fue idea de mis seguidores en Instagram”, apuntó. Previo a esto, era analista financiera en un fondo de inversión en Miami. Trabajó en bienes y raíces y entendió que quería estar en un ámbito creativo. “Quería que mi negocio tuviera un enfoque social. Preloved by Rose nació de observar cómo las mujeres usan las prendas una vez, dos veces, y después ya no. “Quería rentar accesorios, prendas, usarlas una vez y que no tuviera práctica ambiental. En lugar de alquilar, decidí hacer un evento primero Pop UP. En 2020 vendíamos en instagram por historias. Mi mamá me ayudaba a entregar paquetes”. Preloved es un showroom que atiende por citas.

Alessia López creó su propia empresa de impresión. Trabajó con su padre, pero prontó fundó su propia empresa. Print Spot inició en marzo 2020 junto a su esposo y socio. “Después de la pandemia ya no podíamos generar ingresos. Decidimos reinventarnos en medio de la pandemia. Hicimos caretas, éramos una imprenta y la fusionamos con la creatividad personalizándolas”. Así compró máquinas claves para crecer en productos: un plotter, una impresora lasser, otra máquina con tecnología UV y otra con grabado lasser. “Generamos 12 empleos directos. Todo lo que tuve que pasar era con un propósito. Mi sueño era ser empresaria. Lo más cercano a eso era administración. Hemos creado una estructura donde todo el proceso es creado, creamos un negocio replicable sin necesidad que esté el gerente”. Rossana Rosenthal, CEO de 504 Digital, se ha especializado en entender la experiencia de usuario. Afirmó que lo importante es conocer los objetivos, entender lo que no funciona en un sitio web. Daniela Sierra, CEO y Fundadora de Cognitiva y Gioco, habló de cómo la salud mental ha tomado un papel protagónico. “Cuando llegaban los jóvenes a mí, veía jóvenes frustrados. Pensaba: si alguien hubiera orientado a un joven desde pequeño. La estimulación temprana es la prevención, evitar que estén en un punto tan bajo que no hay salida. Si no se sabe buscar la ayuda correcta, puede afectarlos mucho. Decidí enfocarme en los chiquitos. Poder identificar diferentes rasgos (...) Estudio cada caso, no creo que una persona es igual a la otra. No todo el mundo responde a lo que yo enseño, poder contar con otros hombres es importante para ver cambios en las siguientes generaciones”. ¿Por qué es importante ser genuinos y seguir con la filosofía en redes sociales? Alessia López insistió:”Siempre nuestra estrategia tiene que ir ligada a las necesidades de nuestros clientes. He aprendido a escuchar a mis clientes. Tenemos dos líneas comerciales: Business to Business, y Business to Consumer. Por medio de nuestras colecciones, les hacemos ver a nuestros clientes lo que pueden hacer para nuestras empresas”. Durante la jornada también escuchamos historias que nos inspiraron a seguir, una en el emprendimiento y otra en no parar de buscar oportunidades y trabajar por ellas.