Giesy Escobar: Los sueños se hacen realidad cuando trabajamos fuerte

“Le digo a todas las mujeres: no se rindan sigan adelante y luchen por sus sueños por que los sueños se hacen realidad cuando trabajamos fuerte y nos esforzamos. Nada es gratis”, valoró.

En se sentido cree que es vital que otras mujeres impulsen el desarrollo de otras, no solo por una cuestión de género, sino por las capacidades que, en su caso, han permitido que el 60 % del personal del área que dirige ya es conformado por mujeres apasionadas.

“Me he caído, me levantado, me he sacudido y he seguido adelante aun con días sin tener que comer, aun con días sin tener como pagar la universidad”, dijo Escobar que también animó a todas las mujeres para que no se detengan y que apoyen a sus hijas para que triunfen en sus sueños y rompan el estigma de que no pueden desarrollarse más allá del hogar.