Bed Bath & Beyond y Toys ‘R’ Us de ‘asesinos de categorías’ a modelos extintos

En la década de los 80´s en Estados Unidos se abrían cientos de tiendas que se catalogaron como “asesinos de categoría”. De ellos algunos reconocidos mundialmente fueron Toys “R” Us , Blockbuster y Bed Bath & Beyond. Mismos que ahora son solo historia.

El poderoso modelo comercial de estas tiendas tenía como objetivo brindar a los compradores acceso a todos los tamaños, estilos y colores de un producto imaginable, todo en un solo lugar y a precios reducidos.

Los “asesinos de categorías”, que comenzaron a dominar categorías enteras de mercancías, abrieron comúnmente tiendas de menos de 4.600 metros cuadrados (más grandes que las tiendas independientes pero más pequeñas que las supertiendas de Walmart) en los centros comerciales de los suburbios. Los compradores abrazaron estos emporios repletos y hasta hace un tiempo eran los reyes.

Su modelo fue exitoso porque al comprar a un volumen enorme, los minoristas podían exigir precios más bajos a los proveedores y socavar a sus competidores.

Al centrarse en un área de mercadería y convertirse en líder en el área, las empresas apostaron a que los clientes acudirían a ellos cada vez que necesitaran, por ejemplo, juguetes nuevos para sus hijos, un reproductor de DVD o sábanas.

“Lo que fue clave en el desarrollo de muchos asesinos de categorías fue la adopción de métodos modernos de cadena de suministro”, dijo Marc Levison, economista e historiador y autor de “The Great A&P and the Struggle for Small Business in America”, según consigna CNN en Español. “Se hizo posible comunicarse desde una oficina en Nueva York con un proveedor en China”.