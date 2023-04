La icónica Bed Bath & Beyond cerrará en EEUU tras declararse en bancarrota

La tienda que prometía tener todo para el hogar se declaró en bancarrota este domingo. Bed Bath & Beyond dijo que vendería su mercancía y luego cerraría en Estados Unidos.

En su declaración de bancarrota, dijo que tenía una deuda de US $5.200 millones y activos de solo US$ 4.400 millones. Obtuvo US$ 240 millones en financiamiento este domingo para mantenerse a flote el tiempo suficiente para cerrar sus tiendas y liquidar sus operaciones.