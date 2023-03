Siete industrias en Costa Rica generan ‘gran preocupación’ a EEUU por lavado de dinero

Pese a que esta no es una lista negra o indicación de que no esté haciendo grandes esfuerzos para combatir el lavado de dinero, son países que tienen algunas falencias relacionadas con la prevención ese delito. Costa Rica figura como un territorio propenso a negocios ilícitos que facilitan el flagelo.

Como se había mencionado en otros años, también se incluyen delitos ambientales, incluidos la tala ilegal, la extracción de oro y el tráfico de vida silvestre, como fuentes para lavado de dinero, lo que también genera “persistentes preocupaciones.”

“El crimen organizado y el narcotráfico siguen siendo los principales impulsores del lavado de dinero y delitos financieros en Costa Rica. Costa Rica no es un centro financiero, regional o extraterritorial”, subraya el análisis del Departamento de Estado.

Sin embargo, critican que no exista una ley de extinción de dominio independiente, pese a que a través del “capital emergente” por medio de una acción administrativa no penal, el gobierno tiene la autoridad para incautar y confiscar lo que represente un aumento en el valor neto de cualquier individuo al demostrar que no hay “ningún interés legítimo aparente”.