Avianca inicia procedimiento de quiebra ante impacto por covid-19

La aerolínea colombiana Avianca Holdings se declaró en quiebra bajó el capítulo 11 de Estados Unidos, luego de que la pandemia de coronavirus obligó a la compañía a aterrizar sus operaciones de pasajeros desde mediados de marzo y redujo sus ingresos consolidados en más de 80%.

"A pesar de la eficaz reestructuración de la deuda en 2019 y la ejecución exitosa de su plan "Avianca 2021" hasta mediados de marzo, la velocidad y el dramático escalamiento del impacto de la crisis del COVID-19 han llevado a la Compañía a acogerse al Capítulo 11 en Nueva York, Estados Unidos", precisó la aerolínea en una comunicación a la Superintendencia Financiera. (Reporte de Devika Krishna Kumar en Nueva York y Nelson Bocanegra en Bogotá).

La aerolínea precisó que el proceso tiene la intención de favorecer la continuidad de las operaciones de Avianca, preservar los empleos, mantener la conectividad para los más de 30 millones de pasajeros anuales de la Compañía y promover la recuperación económica de Colombia y de sus otros mercados clave.

Avianca, la segunda aerolínea más grande de América Latina, suspendió todos sus vuelos de pasajeros desde marzo debido a la crisis del coronavirus, después de que Colombia, El Salvador, Ecuador y Perú, en donde están sus principales centros de operaciones, cerraron el tráfico aéreo.

"Acogerse a este proceso fue necesario debido al impacto imprevisible de la pandemia COVID-19, que ha provocado una disminución del 90% del tráfico mundial de pasajeros y se espera que reduzca los ingresos de la industria en todo el mundo en US$314.000 millones, según la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA)", agregaron.



Previamente, los auditores financieros de la aerolínea colombiana Avianca Holdings concluyeron que existen "dudas sustanciales" en cuanto a la capacidad de la compañía para continuar en el negocio debido a la crisis del coronavirus.

“Cuando se levanten las restricciones impuestas por los gobiernos para los viajes aéreos y podamos reanudar gradualmente nuestros vuelos de pasajeros, esperamos contribuir a la reactivación de la economía en Colombia y en nuestros otros mercados clave y reincorporar a nuestros empleados. Apreciamos enormemente el compromiso de nuestros colaboradores que han estado al servicio de los más de 30 millones de pasajeros que vuelan con nosotros cada año. Nuestro propósito sigue siendo conectar a las personas, familias y empresas. Nuestros clientes pueden estar seguros de que seguirán contando con Avianca para un servicio seguro, confiable y de alta calidad, y nuestros valorados miembros de LifeMiles™ podrán seguir acumulando y canjeando sus millas tal como lo han hecho siempre", afirmó Anko van der Werff, CEO de la compañia.

Capítulo 11

El proceso del Capítulo 11 es un procedimiento legal establecido en los Estados Unidos de América que es reconocido por otros países del mundo. Se trata de un proceso temporal que, de acuerdo con la legislación de ese país, permite a una empresa reorganizarse y completar una reestructuración financiera bajo la supervisión del sistema judicial de los Estados Unidos, al tiempo que continúa sus operaciones bajo el liderazgo de su Junta Directiva y equipo directivo. Diversas empresas, incluidas muchas aerolíneas, han utilizado el proceso del Capítulo 11 para reorganizar sus obligaciones financieras y emerger como organizaciones más fuertes. Incluso Avianca se acogió en 2003 a un proceso del Capítulo 11 que le permitió fortalecerse para su posterior expansión en América Latina.

Para apoyar a Avianca en el proceso del Capítulo 11 y completarlo de manera exitosa, la Junta de Directores de la Compañía ha contratado asesores mundialmente reconocidos, incluyendo a Seabury Securities LLC y FTI Consulting como asesores financieros de Avianca, al igual que Milbank LLP, Smith, Gambrell & Russell, LLP, Gómez-Pinzón Abogados y Urdaneta, Vélez, Pearl & Abdallah Abogados como asesores legales. La Junta Directiva de la Compañía también ha sido asesorada por Willis Towers Watson, un consultor independiente de compensación, en el establecimiento de programas de retención de mejores prácticas para ciertos empleados que son esenciales para la reorganización del Capítulo 11 de la Compañía.

Avianca con futuro incierto

A finales abril, Anko van der Werff, CEO de Avianca, indicó que el futuro de la aerolínea era incierto, como todas las aerolíneas del mundo, debido a que no se conoce cuando se abrirán los aeropuertos y los aviones vuelvan a volar.



Indicó que la recuperación será lenta, “desafortunadamente muy probablemente saldríamos de esta en 2021, es el tiempo en el que llegaremos a niveles más normales, como los de enero y febrero de 2020”, donde la compañía reportó unos números hacia alza, incluso arriba de las expectativas proyectadas, de acuerdo con el CEO

Según Anko, sin ingresos, pero con el mismo nivel de gastos, las perspectivas económicas no son buenas y es necesario que se provea algún tipo de financiamiento, del mismo modo como ha sucedido con AirFrance, KLM y Lufthansa en Europa o las aerolíneas de Estados Unidos.

Cabe destacar que la aerolínea, a excepción de su división de carga y la operación de algunos vuelos humanitarios, está parada desde mediados de marzo y no espera volar hasta mayo, si en Colombia se abre el aeropuerto y hacen operaciones domésticas, de acuerdo con el presidente de la aerolínea.

Negociaciones con el Gobierno de Colombia

La aerolínea que tiene la mayor en operación en Colombia, negocia con el Gobierno de ese país un plan de rescate.



“Estamos conversando con los equipos de Transporte y Hacienda (colombianos). Me parece educado que los montos que todavía están entre los equipos y nosotros no voy a compartir estos números, pero es bastante fácil porque no somos pequeños, pero tampoco son montos tan altos… IATA estima que en Colombia el monto que necesita la industria es de alrededor de US$1.100 millones y US$1.200 millones. Obviamente nosotros somos la aerolínea más grande (del país)”, agregó al ser cuestionado sobre el monto del salvavidas que necesitarían.

El año pasado, Avianca,que cumplió cien años, lanzó el plan "Avianca 2021", y a lo largo del 2019 y en los dos primeros meses del 2020, la Compañía había logrado resultados positivos importantes en este plan. Mediante esta estrategia, la Compañía rediseñó su red con 130 rutas a 76 destinos en 27 países, sumándose al lanzamiento de un nuevo modelo de tarifas "Vuela a Tu Medida" en los mercados nacionales de Ecuador y Colombia, incluidos los vuelos hacia y desde Europa. Estas iniciativas, junto con los programas centrados en el cliente, dieron lugar a una mejora de los indicadores operativos, con una tasa de cumplimiento de itinerarios del 98,7% y un aumento de 6 puntos en la satisfacción del cliente.



De acuerdo con el plan, a principios del 2020 la Compañía concluyó con éxito el reperfilamiento extrajudicial de sus obligaciones de deuda financiera y de arrendamiento y recaudó 375 millones de dólares de nueva financiación.



Sin embargo, al igual que otras aerolíneas del mundo, las operaciones de Avianca se han visto dramáticamente afectadas por la pandemia del COVID-19 y las consiguientes restricciones de viaje por vía

"Quebrada, ok, quebrada": Kriete en 2019

Roberto Kriete, presidente de la junta directiva de Avianca, dijo el año pasado en una reunión con empleados que la aerolínea estaba "en quiebra".



Kriete fue nombrado en mayo del año pasado cuando United Airlines derrocó al expresidente y accionista controlador de Avianca, Germán Efromovich, después de que incumplió un préstamo de US$450 millones que le debía a United.



Ese préstamo aún no se ha reembolsado y está garantizado por el valor de Avianca, cuyas acciones cotizadas en Nueva York han caído un 77% este año.