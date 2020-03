Más de 14.000 empleados de Avianca aceptaron licencias no remuneradas

Por Dinero.com



Más de 14.000 empleados de Avianca, de un total cercano a los 22.000, aceptaron irse a licencia no remunerada, en medio de la crisis por la que pasa el sector aeronáutico nacional y mundial por cuenta del coronavirus.



Estas cifras fueron presentadas por la aerolínea a sus inversionistas y publicadas en la Información Relevante de la Superintendencia Financiera, donde también se detalló que a medida que avanza el Covid-19 en el mundo, aumenta el impacto en esta industria.



"Avianca ha implementado y ofrecido a todos sus empleados un programa voluntario de licencia no remunerada, y a la fecha, más de 14.000 empleados han aceptado esta oferta", detalló.



Y agregó que la aerolínea "ha reducido todos los gastos de capital no esenciales y ha diferido temporalmente los pagos de sus arrendamientos a largo plazo y el pago del principal de ciertas obligaciones crediticias", en medio de un plan de choque para hacerle frente a esta situación.



Por ahora, no obstante, sigue en negociación con sus proveedores y prestamistas estratégicos, de tal modo que lleguen a un acuerdo mutuo para enfrentar la coyuntura.



En su momento, Adrian Neuhauser, vicepresidente financiero de la compañía, dijo que durante estos meses trabajarán en las negociaciones con acreedores y proveedores, debido a que ya hicieron un fuerte apretón del cinturón en gastos e inversiones.