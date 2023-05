Fitch Ratings: El Salvador cayó en incumplimiento de emisor, pero mejoró su calificación

El gobierno salvadoreño ofreció tres series (A, B, C) a los siguientes fondos de pensiones privados: la serie A replica los términos de los CIP reestructurados en 2017 (US$6.200 millones en circulación) con un vencimiento de 24 años y un rendimiento del 4,5 %; la serie B coincide con los CIP emitidos después de 2017 (US$2.200 millones en circulación) con vencimiento a 44 años y rendimiento del 6%; la serie C ofrece un rendimiento mayor del 7% a cambio de una extensión del vencimiento a 50 años y un período de gracia de cuatro años. Los fondos de pensiones privados eligieron la serie C por abrumadora mayoría.

Fitch considera esta operación como “un Canje de Deuda Distressed (DDE), constituyendo un incumplimiento” pues implicó “un cambio adverso” en los términos a través de la extensión de los vencimientos y la adición de un período de gracia a la mayoría de los valores públicos en cuestión.

“Desde el punto de vista de Fitch, la operación cambiaria tenía como objetivo reducir las necesidades de financiamiento del soberano en el contexto de las estrictas restricciones de financiamiento y las dificultades financieras de El Salvador”, indica en el reporte.

La mejora de la IDR de El Salvador a ‘CCC+’ sigue a “la finalización exitosa del intercambio” y refleja la opinión de la agencia de que “otro evento de incumplimiento ya no parece probable, pero sigue siendo una posibilidad real a la luz de la capacidad de pago comprometida”.

La calificación ‘CCC+’ de El Salvador refleja posiciones de liquidez fiscal y externa que han mejorado en relación con las expectativas previas de Fitch y luego del pago de importantes amortizaciones de bonos globales a principios de año, pero siguen siendo ajustadas, así como un acceso restringido al mercado y una alta dependencia de corto plazo. deuda a plazo.