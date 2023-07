Por qué hay personas que resisten el estrés mejor que otras

“Hay personas que son capaces de tener más adaptación y movilidad y aceptan las situaciones nuevas, y hay otras que no, que son más rígidas, inflexibles o desordenadas. El orden tiene muchísimo que ver, pero no debe ser rígido, porque si alguien es ordenado pero muy estricto, apenas aparezca algo que rompa ese orden, va a sentir distrés”, explicó Moreschi.

¿Por qué hay personas que resisten mejor al estrés? La doctora Graciela Moreschi, médica psiquiatra, explicó que “la capacidad para estresarse o no hacerlo es individual y de cada uno. El estrés es la capacidad que tiene el organismo de adaptación a situaciones nuevas. El distrés es cuando esa adaptación no es buena, cuando son demasiados los estímulos que hay y entonces la persona se distresa. Porque el estrés es normal, es esa elasticidad que tenemos para captar las situaciones novedosas”, dijo la especialista.

La psiquiatra explicó que la persona que no posee ningún tipo de orden probablemente tenga que estar empezando todo el tiempo las cosas porque, justamente, no tiene un orden incorporado. Entonces, “las personas flexibles y más o menos ordenadas cuentan con una capacidad mayor de afrontar los estímulos. Esto tiene que ver mucho con lo familiar. Hay familias donde hay un desborde permanente porque hay cambios, no hay orden, no existe diferencia entre lo importante y lo urgente. Estas cosas influyen mucho en estar más o menos estresados”, aclaró Moreschi.

Y advirtió que cuando a las personas les pasan muchas cosas estresantes y, al contrario de quienes se angustian mucho, no reaccionan pueden estar manifestando una negación, un no registro de lo que les pasa. “Otras son las personas capaces de absorber muchas actividades y novedades, que se relacionan con esas condiciones de ser flexibles y ordenados al mismo tiempo y facilitan el afrontar el estrés”.

Cuando nos estresamos una serie de reacciones se suceden en el cuerpo, más allá de la forma en que enfrentemos las situaciones. El cuerpo se prepara para la lucha o la huida. Uno de esos “preparativos” incluyen la liberación de cortisol, la “hormona del estrés”, al torrente sanguíneo. Si esta hormona está a un nivel alto en forma constante, puede afectar la salud.

La doctora Laura Maffei, endocrinóloga, directora de Maffei Centro Médico, señaló: “El estrés crónico se han asociado con un mayor riesgo de desarrollar trastornos mentales como la depresión y el trastorno de estrés postraumático. Además, pueden contribuir al desarrollo de problemas físicos como la obesidad, la hipertensión arterial, los trastornos del sueño, los problemas digestivos y una disminución de la función inmunológica. El estrés crónico perturba la capacidad del organismo para regular la síntesis de cortisol”.

La mejor manera de disminuir los niveles de cortisol de nuestro organismo es intentando reducir aquellas cosas que desencadenan su producción. “Una manera de hacerlo es precisamente aplicando cambios simples en nuestro estilo de vida que nos ayuden a relajar el sistema nervioso, reducir el estrés y recuperar el bienestar”, recomendó la especialista.

Las diferencias en el modo de afrontar las situaciones problemáticas de la vida nos conducen a un concepto ya extendido que es el de resiliencia.

“Hay personas a las que les pasan cosas y pueden readaptarse muy fácilmente, a pesar de que sean situaciones realmente críticas, porque tienen una capacidad de resiliencia. Esto es personal, hay gente que la tiene y hay gente que no, pero se trabaja”, definió Moreschi.

La resiliencia, según la American Psycological Association (APA), es la capacidad del ser humano de adaptarse o de crecer ante la adversidad, un trauma, una tragedia, una amenaza o fuentes de tensión significativas como problemas familiares, de salud, estrés laboral o problemas financieros.

No significa vivir constantemente en modo positivo, huyendo de la realidad y no prestando atención a los problemas reales, sino que la verdadera resiliencia procede de un análisis interior y de una capacidad de aprendizaje y superación.

