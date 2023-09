El orgullo de lo Hecho en Centroamérica que conquista al mundo

La presencia regional, sin embargo, no es exclusiva de las grandes corporaciones, otros emprendedores han encontrado el camino para que sus creaciones sean asociadas con sus países de origen y tengan demanda regional o se conozcan más allá de las fronteras centroamericanas, algunas de ellas en segmentos como el de la moda y el arte.

Juan Pablo no habla de exportaciones, pero si reconoce que las artesanías que fabrican ahora en el Árbol de Dios llegan a Japón, Corea del Sur o varios destinos en Suramérica. Explicó que su familia fue de alguna manera el enlace con el mercado exterior ya que cuando la artesanía del municipio de La Palma comenzó a tener cierta demanda estalló la guerra civil salvadoreña, fue entonces cuando por medio de empresas y ONG las piezas de la cooperativa empezaron a enviarse a Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Francia y Alemania.

Quizá no muchos centroamericanos identifiquen a Envasadora de Alimentos y Conservas, S. A., como una marca que destaca entre sus compras del supermercado, sin embargo, la empresa guatemalteca es una prominente envasadora de frutas frescas que se cultivan en el altiplano donde se aplican métodos de producción más limpia y que luego son distribuidos a la región bajo marcas como Ana Belly o L a Bonita.

Pedro González, gerente de comercialización de Alimentos y Conservas, S. A., explicó que su rubro requiere de una constante innovación y que su aporte económico beneficia a los agricultores, en tanto que sus productos buscan cumplir con una necesidad de la vida moderna: la practicidad.

“La sociedad actual se caracteriza por un estilo de vida en donde las personas están ocupadas en múltiples actividades y esto limita el tiempo para preparar alimentos. Es por ello por lo que surge la necesidad de los productos listos para consumir”, apuntó González, quien agregó que esto implica dar soluciones saludables como productos bajos en calorías, con antioxidantes y otros desarrollos que les han permitido expandir su mercado desde 1959.

El camino para la regionalización no es sencillo. Rosmer Jurado Van-Grieken, gerente general de la panameña Proluxa, considera que Centroamérica es un mercado natural por excelencia, pero en su caso tuvieron que luchar contra percepciones, además del desarrollo de un nicho para figurar. “Panamá muchas veces no es visto como una fuente de suministro de productos manufacturados de uso alimenticio. Ese fue el principal desafío para que los clientes entendieran que aquí no todo es el Canal, COPA y la Zona Libre de Colón, que es por lo que se nos conoce más a nivel internacional”, dijo.

Proluxa se especializa en la producción y exportación de vinagre, actividad que se extendió a Centroamérica en 1999. Van-Grieken detalló que la inversión en la tecnología para producir vinagre requiere de altos volúmenes de producción para que el proyecto sea rentable.

“Consideramos que nuestra experiencia de éxito en Centroamérica ha sido gracias al esfuerzo en conjunto que hicimos con nuestro distribuidor, juntos identificamos una gran oportunidad para apoyar a la industria alimenticia. Ha sido un proceso complejo, pero hemos conseguido un buen posicionamiento gracias a nuestra capacidad de respuesta, calidad del producto y garantía de servicio”, apuntó.

Sin embargo, Proluxa ha sacado provecho del perfil logístico de Panamá que le ha permitido exportar también a Estados Unidos, el Caribe, Colombia, Ecuador y Bolivia.

-Una idea y dos amigos-

La innovación también abre espacios para nuevos talentos e ideas. En 2019 dos amigos (Eugenia Sánchez y Oscar Chacón) pusieron en marcha un plan para desarrollar productos que reflejaran la cultura de Costa Rica, pero a partir de una propuesta de valor diferenciada, fue así como nació la empresa Tertulia Brugge una empresa, dueña de la marca El Gusto Foods que produce café y cocoa gourmet y se ha posicionado exitosamente.

“Desde un inicio apostamos por invertir en investigación de nuevas fórmulas de productos, con el fin de innovar en fórmulas más saludables, es así como nació el Chocolate con fruta del monje (monkfruit), una bebida innovadora que nos ha hecho merecedores de los galardones ‘Most Innovative Beverage’ del 2021 en la feria de alimentos Gulfood en Dubai y SIAL Innovation en París, Francia (2022), siendo la primera vez en que una empresa costarricense recibe estos destacados homenajes”, explicó Eugenia Sánchez, gerente de negocios de El Gusto Foods.

El monkfruit, destacó, es un ingrediente 300 veces más dulce que el azúcar de caña y reconocido por sus propiedades curativas en la medicina oriental, además de cualidades como aportar no solo dulzor a los alimentos, por sus propiedades, promete regular enfermedades como la diabetes, presión arterial y aporta antioxidantes y energía.

Sánchez dijo que además de investigación y desarrollo han invertido en la presentación de los productos a modo de que estos se conviertan en embajadores no solo por la imagen, si no por el involucramiento de materias primas locales.