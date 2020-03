¿Cómo puede la Mipymes sobrevivir a la crisis del Covid-19?

Por estrategiaynegocios.net

Jorge Soto ha dirigido a la startup por séptimo año consecutivo a un crecimiento por encima del 80%.

Las Mipymes (Micro, pequeñas y medianas empresas) son el principal pilar de la economía en América Latina, y ante el impacto económico actual en la región, las pérdidas y la incertidumbre se apoderan de las finanzas de los emprendimientos que sostienen a muchas familias en Latinoamérica.

Las medidas impulsadas por los gobiernos latinoamericanos pueden ser un respiro para las Mipymes, pues ayudan amortiguar la crisis que se está viviendo a nivel mundial.

En Costa Rica, el presidente Carlos Alvarado giró varias directrices a los bancos estatales para que se analice la posibilidad de brindar soluciones a empresas, Pymes y el sector productivo en las que consisten una prórroga de pagos al principal y los intereses de los créditos por el tiempo que sea necesario, una disminución en las tasas de interés según las condiciones de cada préstamo y una extensión del plazo de los créditos y pagos extraordinarios al principal sin penalidad.

Costa Rica: Caen entre 50% y 80% ventas de comercios, restaurantes y turismo

¿Pero qué acciones deben tomar las Mipymes ante esta situación?

Jorge Soto, CEO de Alegra.com, empresa de tecnología con soluciones contables, administrativas y Facturación Electrónica en la nube para Pymes, resalta que el flujo de caja será el principal motor para la continuación del negocio “quienes logren mantener este flujo tanto en ingresos disponibles con en gastos son los que lograrán ver una gran oportunidad al final”.

1. Ajustar flujo de caja

Si la caja actual está muy ajustada y no se cuenta con una reserva, se recomienda de manera inmediata hacer uso de los cupos que se tengan con las entidades financieras para crear una. Pero atención, muy importante tener claro que ésta no es para ejecutarla o invertirla, sino para guardarla y tener disponibilidad de acuerdo a cómo avancen los días. Es probable que el acceso a crédito se vea impactado en los próximos meses o no, pero es mejor tener un seguro y tener la caja disponible.

2. Enfocar recursos

Se debe incentivar la recolección de dinero por todos los medios, dar pronto pago, descuentos agresivos por pagos actualizados, entre otros. Se debe suspender toda compra o servicio que no sea indispensable para la operación del negocio, así como disminuir al máximo todos los gastos que no sean indispensable.

Costa Rica: Caen entre 50% y 80% ventas de comercios, restaurantes y turismo

3. Mantener el equipo intacto

No es recomendable hacer una reducción del equipo, esta decisión podría perjudicar a todos en el largo plazo y debe ser la última medida a tomar. Si tomando las medidas anteriores aún no se logra mantener un equipo en el flujo de caja, se debe proceder a negociar con los proveedores la postergación de los pagos, y como último recurso valorar disminución de jornadas laborales y salarios, para asegurar la continuidad a largo plazo.

4. Innovar los canales de ventas

Esta acción será más complicada para ciertas clases de negocio dada su naturaleza, pero en la mayoría de los casos se pueden ver oportunidades en épocas de crisis. Hay que ser optimistas, buscar nuevos canales de venta y atreverse a desarrollarlos. Por ejemplo, descubrir aquellos que, según la particularidad de cada negocio y la situación, están vigentes, por ejemplo el voz a voz en las redes sociales o canales digitales. Este es el momento de vender a domicilio a pesar de que reduzca porcentaje de ganancias, recibir pagos electrónicos, tener pauta en Google para conseguir una mayor visualización.

5. Explorar nuevos mercados

Para MiPymes que ven sus negocios parados por completos o que los ven alterados de manera drástica, es hora de pensar en nuevos mercados. No es fácil pero no es imposible, hay muchas nuevas necesidades para cubrir y de nada sirve quedarnos añorando un producto que ya nadie adquiere.

6. Ayudar

Este no es el momento de buscar utilidades, lo ideal es preocuparnos por las necesidades de otros puede ser el mejor camino e indirectamente la forma de encontrar nuevas oportunidades de mantener negocios funcionando. Un claro ejemplo son las empresas que están participando en la construcción de respiradores caseros, talleres metalmecánicos que han puesto a disposición de los gobiernos locales sus plantas. Pero es una mejor alternativa que quedarse quieto esperando que las cosas mejoren por sí solas.

7. Esperar para tomar decisiones radicales

Las próximas semanas serán las más difíciles, no sólo por lo que pueda suceder sino por la incertidumbre que todos tenemos, pues todos desconocemos qué pasará. Lo que sí es claro es que terminará, habrá un fin a la situación. Por ello es necesario tomar medidas y precauciones con serenidad estando preparados para cuando llegue el momento de actuar.