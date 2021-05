Vacunas chinas y rusas no serían aceptadas para entrar a Unión Europea

Por Bloomberg / AFP



La Unión Europea planea permitir durante el verano la entrada de estadounidenses inoculados con vacunas aprobadas por su agencia reguladora, señalo la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, en una entrevista del New York Times.



Esto significa que las personas inmunizadas con vacunas de fabricantes chinos como Sinovac Biotech Ltd. y Sinopharm Group Co. Ltd. probablemente no tendrán permitida la entrada en el futuro previsible, con serias consecuencias para la actividad empresarial global y el resurgimiento del turismo internacional.





A medida que avanzan las campañas de vacunación en todo el mundo, las aprobaciones de reguladores de diversos países y regiones sientan las bases para una bifurcación global, donde la vacuna que se haya recibido podría determinar a que países las personas pueden entrar y trabajar.



Para los ciudadanos chinos que viajan al exterior con regularidad y los occidentales que desean buscar oportunidades de negocio en la segunda mayor economía del

mundo, surge un dilema sobre qué vacuna escoger. Hasta ahora, China solo reconoce vacunas de fabricación china, y sus vacunas aún no están aprobadas en Estados Unidos o Europa occidental. Marie Cheung, ciudadana de Hong Kong, viaja a China continental regularmente por su trabajo con una compañía de vehículos eléctricos, una rutina que ha sido interrumpida por largas cuarentenas desde que comenzó la pandemia.



De las dos opciones de vacunas disponibles en la ciudad, una de Sinovac y otra desarrollada por Pfizer Inc. y BioNTech SE, Cheung planea optar por la de Sinovac para facilitar su entrada y salida de China continental.



No obstante, su esposo británico optará por la vacuna de Pfizer-BioNTech para aumentar sus posibilidades de visitar a su familia en el Reino Unido. "Para las personas que necesitan trabajar o regresar a China continental, la vacuna china es su única opción", dijo Cheung.



"Los occidentales elegirán la vacuna reconocida por su país de origen". Para millones de personas alrededor del mundo que no pueden elegir que vacuna recibir, el riesgo de que más lugares se vuelvan selectivos sobre las vacunas que reconocen, especialmente dadas las diferentes tasas de eficacia de las vacunas, crea la posibilidad de que las personas enfrenten limitaciones para viajar, así estén inoculadas.

Esto tiene consecuencias para la actividad comercial internacional y la industria del turismo. "Una división global de las personas con base en la adopción de vacunas solo exacerbará y continuará los efectos económicos y políticos de la pandemia", dijo Nicholas Thomas, profesor asociado de seguridad sanitaria en la Universidad de la Ciudad de Hong Kong.



"Habrá el riesgo de que el mundo se divida en silos de vacunas con base en el nacionalismo de vacunas en lugar de la necesidad medica". China no es el único lugar que restringe el acceso a las personas con ciertas vacunas.



Islandia actualmente omite las vacunas de China y Rusia de la lista de las inmunizaciones aprobadas para la entrada. La cuestión del reconocimiento de vacunas es clave para los países que dependen del turismo, ya que la industria global de viajes, que moviliza US$9 billones, está efectivamente paralizada desde el inicio de la pandemia.



El enfoque de China sobre este tema puede afectar su toma de decisiones, ya que los turistas chinos han figurado entre los mayores grupos de visitantes a puntos turísticos del sudeste asiático, Australia, Nueva Zelanda y capitales más lejanas, como Paris, antes de la pandemia.

El pase sanitario europeo

Los dos primeros países en probar la interoperabilidad del sistema este lunes fueron Francia y Malta. El objetivo es comprobar la capacidad de los Estados miembros para conectarse al sistema integrado europeo montado para este proyecto.



Esta fase piloto de dos semanas involucra a un total de 18 países del Viejo Continente más Islandia, dijo un portavoz del ejecutivo de la UE, Johannes Bahrke. Esta fase, sin embargo, no implica el uso de datos reales ni la participación de los ciudadanos, pero a partir del 1 de junio, los países miembros podrán comenzar a usar el sistema en condiciones reales si están listos, dijo el portavoz.



¿En qué consiste?



El pase certifica que el titular ha sido plenamente vacunado, que ha arrojado resultado negativo en exámenes o que tiene inmunidad después de haber sido infectado con covid-19.

Este documento irá acompañado de una firma electrónica que atestigua su autenticidad, y la intención de la UE es que los certificados autenticados en cada país sean reconocidos automáticamente en todo el bloque.



Mientras tanto, la normativa legal sobre el certificado o pase sanitario aún es objeto de debates entre eurodiputados y funcionarios del Consejo Europeo, institución que representa a los Estados miembros. Estas discusiones se centran en la autonomía de cada país para adoptar restricciones adicionales, como una cuarentena, o los costos para los ciudadanos.



Seguidamente, el Consejo tendrá que aprobar un eventual proyecto de compromiso y someterlo a voto en el plenario del Parlamento Europeo.





Pruebas gratis de PCR

La vacunación en el mundo ya se inició. Sin embargo, para muchos va más lenta de lo esperado, por lo que el final de la pandemia se aleja un poco más. Desde que se inició el proceso de creación de las dosis en contra de la covid, diversos países se aseguraron una cantidad importante para inmunizar lo más rápido posible a su población, pero la demanda ha sido tanta para las farmacéuticas que se han retrasado considerablemente en la entrega de los diales. Debido a esta situación, la Unión Europea decidió tomar cartas en el asunto y acelerar el paso para la creación de un “pasaporte sanitario” para normalizar los viajes a partir del verano.



Los países ya se han reunido virtualmente para iniciar el diseño del certificado digital que indique si su portador ya ha sido vacunado, cuenta con anticuerpos o ha dado positivo para covid-19 recientemente. España y Grecia son los más interesados en que esto se lleve a cabo en el menor tiempo posible. Úrsula Von der Leyen, presidente de la Comisión Europea, advirtió que los países tendrán que trabajar rápido si desean tenerlo en los plazos estipulados, pues el desarrollo de este sistema requiere por lo menos tres meses.

La noticia alegró a más de un turista, pues desde el lunes la demanda de reservas en Atenas aumentó el doble. En simultáneo, Boris Johnson presentó su ambicioso y detallado plan de reapertura y regreso a la normalidad en el Reino Unido. Desde el regreso a las escuelas, hasta la reapertura total en junio de este año gracias a los resultados de la vacunación en el país. De igual manera, el solo anuncio bastó para que la compra de pasajes de avión y reservas hoteleras a todo el mundo se dispararan por parte de las personas del Reino Unido.