EEUU: La primera tarea importante de Kamala Harris es resolver la crisis de migrantes

Por Bloomberg



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, puso a Kamala Harris a cargo de resolver el aumento en la migración en la frontera con México que está abrumando a las autoridades federales de inmigración, y le entregó a la vicepresidenta la primera asignación importante de su mandato.



Biden anunció la asignación de Harris este miércoles, y tanto demócratas como republicanos en el Congreso advirtieron sobre una creciente crisis humanitaria a medida que un número creciente de niños migrantes intentan ingresar a EU.



"No puedo pensar en nadie que esté mejor calificada para hacer esto", dijo Biden en la Casa Blanca. "Cuando habla, habla por mí".

Visite el sitio de E&N para noticias de Pymes y emprendedores: estrategiaynegocios.net/pyme-emprende



Es el primer problema que Biden le ha pedido públicamente a Harris que lidere, una señal de que su cartera está comenzando a tomar forma. Pero la asignación también conlleva el riesgo de que se culpe a Harris si la situación empeora.



La medida fue pensada como una muestra de confianza en el liderazgo de Harris, según un alto funcionario de la administración que discutió el asunto bajo condición de anonimato. La experiencia de Harris en la aplicación de la ley como exfiscal general de California fue un factor importante en la elección, dijo el funcionario. "Este nuevo aumento con el que estamos lidiando ahora comenzó en la administración pasada, pero es nuestra responsabilidad", dijo Biden.



Biden hizo el anuncio en una reunión en la Casa Blanca con otros dos funcionarios que supervisan la respuesta de la administración, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y el secretario de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra.



La asignación de Harris es similar a una tarea que asumió Biden como vicepresidente del expresidente Barack Obama en 2014 y 2015, cuando los menores no acompañados de la región comenzaron a llegar a EEUU en grandes cantidades.



Harris tendrá dos metas en su nuevo cargo, según otro alto funcionario de la administración. Desarrollará estrategias para detener el flujo de migrantes y establecer mejores relaciones con México, así como con Guatemala, Honduras y El Salvador, tres países que conforman el Triángulo Norte desde donde viajan la mayoría de los migrantes. Se espera que hable con los líderes de esos países en las próximas semanas, dijo el funcionario.



Parte del esfuerzo se centrará en persuadir a México y los países centroamericanos para que intensifiquen la aplicación de la ley en sus fronteras, pero Harris también trabajará para abordar las causas fundamentales de la migración por falta de empleo y corrupción en la región. Biden dijo que se restablecerían US$700 millones en ayuda para los países del Triángulo Norte, finalizados durante la administración Trump.



"No hay duda de que esta es una situación desafiante", dijo Harris. “Si bien tenemos claro que la gente no debe venir a la frontera ahora, también entendemos que haremos cumplir la ley y que también - porque podemos masticar chicle y caminar al mismo tiempo - abordar las causas fundamentales que causan a las personas para hacer la caminata".

Lea también: Claves del plan Joe Biden para Centroamérica



El aumento de migrantes ha obligado a Biden a asumir la política de inmigración, un tema amargamente divisivo, mientras busca obtener apoyo en todo el país para su plan de alivio del virus y generar entusiasmo por otro importante proyecto de ley de gastos.



Una delegación de funcionarios de la Casa Blanca también está visitando una instalación temporal del HHS en Carrizo Springs, Texas, junto con varios miembros del Congreso. Se permitirá una cámara de televisión para cubrir el recorrido. Anteriormente, el gobierno ha impedido que las organizaciones de noticias ingresen a las instalaciones, citando la posible propagación del coronavirus.



El viaje se produce después de que Biden envió una delegación encabezada por la coordinadora de la frontera suroeste, Roberta Jacobson, a México y Guatemala para conversaciones de alto nivel sobre cómo detener el flujo de migrantes. En una entrevista este miércoles con CBS News, Harris dijo que ella y Biden visitarían la frontera pronto. Pero también expresó su frustración por la situación allí.

Descargue nuestra edición impresa: Con solo click acá



“Mire, llevamos en el cargo menos de 100 días”, dijo. “Lo estamos abordando. Estamos lidiando con eso. Pero llevará algún tiempo. ¿Y estamos frustrados? ¿Estás frustrado? Si. Estamos".



Si bien la administración de Biden tiene pocas opciones a corto plazo para detener la ola de niños y adolescentes no acompañados que llegan a EU se apresura a crear más espacio para albergarlos. Las imágenes de niños y adolescentes apiñados dentro de las instalaciones fronterizas han llamado la atención nacional y han intensificado el escrutinio del manejo de la situación por parte de Biden.



Los republicanos han culpado del aumento a la retórica de bienvenida de Biden con respecto a la inmigración y sus esfuerzos por hacer retroceder las políticas de línea dura del expresidente Donald Trump. La Casa Blanca ha rechazado esas afirmaciones, diciendo que la ola comenzó mientras Trump era presidente y está impulsada principalmente por las economías en apuros y las condiciones inseguras en los países centroamericanos.



Más de 15 mil niños migrantes no acompañados están bajo la custodia del HHS y del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, según datos de la agencia. Según la ley, se supone que los niños detenidos no deben pasar más de 72 horas bajo la custodia de CBP antes de ser transferidos a los refugios del HHS.



Pero la falta de espacio en el refugio, que ya es escaso debido a las restricciones de distanciamiento relacionadas con la pandemia, ha obligado a muchos niños a permanecer en instalaciones de CBP que no son aptas para niños durante más de tres d?as.



Como resultado, la administración reabrió el sitio de emergencia en Carrizo Springs y está explorando otras opciones, incluido alojarlos en bases militares. El Departamento de Defensa dijo el martes que recibió una solicitud del HHS para albergar temporalmente a los niños en la Base Conjunta San Antonio y Fort Bliss en Texas. Aproximadamente mil 500 adolescentes migrantes fueron llevados al centro de convenciones de Dallas.