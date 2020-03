El Salvador, primer país en cuarentena en Centroamérica por Covid-19

Por estrategiaynegocios.net

El Salvador se convirtió en el primer país de Centroamérica en decretar cuarentena a escala nacional. El presidente de la República, Nayib Bukele, informó que la medida fue estudiada por todo el Gabinete y fue respaldada bajo un decreto Ejecutivo.

“Con base a la Constitución de la República se decreta que todo el territorio nacional está en cuarentena por 30 días y todas las carteras de Estado deben de estar en función de esta emergencia por el Covid19”, dijo en una cadena nacional el mandatario.

La medida se toma luego que la Organización Mundial de la Salud decretara la Covid-19 como una pandemia.

La enfermedad COVID-19, como se conoce este nuevo brote de neumonía atípica, "puede ser caracterizada como pandemia", indicó el director de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que denunció los "niveles alarmantes de propagación e inacción" en todo el mundo.

Bukele subrayó que El Salvador no tiene ningún caso confirmado de COVID-19. "Quiero ser enfático: no hay casos confirmados de COVID-19 en El Salvador”.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cuarentena es la acción de aislar o apartar a personas o animales durante un período de tiempo para evitar o limitar el riesgo de que se extienda una determinada enfermedad contagiosa. No significa que dure 40 días.

Estas son las medidas de cuarentena que toma El Salvador ante COVID-19

Las medidas de la cuarentena son:

-Suspensión de clases (de todo tipo, incluidas las deportivas) por 21 días

-Se prohíben las aglomeraciones de más de 500 personas, incluyendo conciertos y partidos de fútbol

-Todo el Gobierno debe trabajar de manera articulada

Tome en cuenta estas recomendaciones si está en El Salvador

-No podrán ingresar extranjeros, solamente diplomáticos

-La cartera de Estado en Salud deberá decretar cuarentena de 30 días a todas aquellas personas que ingresen al territorio salvadoreño por cualquier vía

-Se evitará el acaparamiento o encarecimiento de productos, principalmente aquellos relacionados a la higiene y salud

-Se destinará una base militar para la cuarentena, ya que están al límite los cupos establecidos en otros centros, como el Hospital Nacional Saldaña

"Así como otros países han tomado medidas hasta después de tener casos positivos, nosotros hemos decidido poner en cuarentena al territorio nacional (antes de confirmar casos", fueron las palabras del mandatario, que fue acuerpado por todo su Gabinete.

Actividad económica no se verá afectada

"El impacto económico no prevalece sobre las muertes que podríamos tener en nuestro país, no podemos estar preparados para lo que no conocemos”, dijo el mandatario, al momento de asegurar que la actividad económica no se verá afectada.

Las importaciones, las exportaciones, bajo el debido control sanitario en los sectores que lo demanden.

El presidente de la República, Nayib Bukele, dio una conferencia de prensa esta tarde desde Casa Presidencial

La producción no se debería ver afectada en el país, de acuerdo con el Gobierno. “La gente podrá seguir trabajando, podrá ir a sus trabajos, no habrá desabastecimiento. Las maquilas, los call centers seguirán trabajando normal”, agregó Bukele.

Actualmente, unas 56 personas en El Salvador están en cuarentena, de los cuales 32 son ciudadanos salvadoreños que arribaron de España el martes.

En Centroamérica se han registrado casos en Panamá, Costa Rica y Honduras, los cuales suman al menos 20 personas contagiadas y un fallecido en territorio panameño.

Las clases quedarán suspendidas por 21 días. La actividad económica no se verá afectada, de acuerdo con el Gobierno, que anunció las medidas el 11 de marzo.

US$2.000 M serán utilizados para paliar Crisis COVID-19

El presidente también indicó que hará llegar al congreso un paquete económico que rondaría los US$2.000 millones, “esto sería para apalear la caída de la economía de El Salvador.”

El dinero sería ejecutado por los alcaldes salvadoreños e instituciones del Gobierno como ANDA, FOVIAL y FISDL.

“Esperemos que borremos nuestras diferencias y podamos trabajar para alcanzar el consenso”, acotó.