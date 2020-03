Guatemala decreta Estado de Calamidad Pública ante riesgo por coronavirus

Por estrategiaynegocios.net



El presidente de Guatemala, Alejando Giammattei, decreto el jueves Estado de Calamidad Pública por el riesgo que representa para el país la expansión del nuevo coronavirus en el mundo.



El mandatario aseguró que atiende una sugerencia hecha el mismo jueves por el Congreso, en la cual los diputados manifestaron su preocupación por la falta de recursos y coordinación de las instituciones públicas para evitar un "eventual impacto severo" de la enfermedad en la población.

“Aceptamos el punto resolutivo y ahorita acaba de ser firmado en consejo de ministros el decreto 5-2020, que decreta estado de calamidad pública en todo el territorio nacional”, dijo.



Giammattei destacó que hasta el jueves el país estaba libre de la enfermedad. “No hay ni un solo caso de coronavirus en Guatemala”, enfatizó y consideró que aunque no hay pacientes positivos reportados en Centroamérica, no significa que el país no esté expuesto al virus.



El decreto de Calamidad Pública entra en vigor inmediatamente después de su publicación de la medida en el Diario Oficial, la cual e prevé que sea exprés.

¿Qué permite la medida?

El Estado de Calamidad permite al Gobierno tomar medidas de prevención en puertos y aeropuertos y determinar quiénes ingresan o no al país.



Giammattei dijo que en ese marco pueden darse instrucciones a las aerolíneas para no permitir el ingreso al territorio de personas que hayan estado en países donde el virus está presente.

También se implementará una masiva campaña de prevención en centros de estudio. Adelantó que en este sentido son prioridad 788 escuelas ubicadas en un radio de 10 kilómetros de la frontera con México, zonas donde asisten niños con desnutrición que posiblemente sean más vulnerables al coronavirus.





“Hay 788 escuelas que están ubicadas a menos de 10 kilómetros de México y están recibiendo un donativo de gel, estamos iniciando una campaña muy fuerte y están siendo visitadas por 100 técnicos del Ministeiro de Salud”, dijo el mandatario.



De acuerdo con autoridades sanitarias internacionales, el COVID-19 tiene una tasa de letalidad del 2%, pero preocupa su fácil propagación. “Son dos de cada 100 personas las que fallecen, sin embargo, no sabemos cuál pueda ser el impacto en los niños con desnutrición”, manifestó Giammattei, que también matizó el panorama debido a que los registros en las zonas de más afectadas demuestran que el contagio en menores de edad es bajo.

Podrán establecer precios

De acuerdo con el mandatario, en las últimas semanas se ha reportado acaparamiento de mascarillas y otros productos de prevención, por lo que aseguró que la medida también permite “poner precios de venta de los productos, de manera que garanticemos que no haya acaparamiento y sobreprecios”.



El jefe del Ejecutivo motivó a los guatemaltecos a no entrar en pánico y explicó que “no todo el mundo debe usar mascarilla, la debe usar el que tenga síntomas porque a través de eso se detiene el contagio” de alguien que posiblemente tenga coronavirus.



“No hay necesidad de que todo mundo use mascarilla, excepto si estamos en hospitales o con pacientes que sí lo tienen”, informó.



Por aparte, pidió al Congreso que de “carácter urgente” apruebe un préstamo del Banco Mundial que puede ser de hasta US$200 millones y que está destinado a Calamidad Pública “para poder financiar la emergencia sin tocar el presupuesto nacional”.

Asimismo, ordenó a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conted) a que reciba “todas las donaciones y que sean distribuidas de acuerdo al requerimiento del Ministerio de Salud”



“Ayer recibimos una primera donación de 100 colchones y almohadas para activar los centros y atender a las personas infectadas. Es una donación que va a alcanzar los 3.000 colchones y almohadas, producto del donativo de un grupo de guatemaltecos”, manifestó.