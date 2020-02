Xi Jinping: Coronavirus es la ‘mayor emergencia sanitaria’ en China desde 1949

Por estrategiaynegocios.net

La epidemia del nuevo coronavirus es la "mayor emergencia sanitaria" en China desde la fundación del régimen comunista en 1949, dijo el presidente Xi Jinping el domingo (23.02.2020) en una aparición en la televisión estatal china CCTV. Es necesario aprender de las "evidentes deficiencias" que ha habido en la respuesta de China, añadió Xi en una reunión oficial para coordinar la lucha contra el virus, en un inusual reconocimiento por parte de un líder chino.

En comentarios recogidos por la cadena estatal, Xi aseguró que la epidemia "tiene la transmisión más rápida, el más amplio rango de infección y ha sido más difícil de prevenir y controlar". "Esto es una crisis para nosotros y una gran prueba", añadió. Xi reconoció el domingo que la epidemia "inevitablemente tendrá un gran impacto en la economía y en la sociedad", pero destacó que los efectos serán "a corto plazo" y controlables.

"China debe resolver con resolución la batalla en Hubei y Wuhan y controlar estrictamente los dos puntos clave, las comunidades rural y urbana, de la prevención", dijo Xi, "y hacer todo lo posible para prevenir y controlar la epidemia en Pekín". También detalló las diversas medidas que está tomando el gobierno en cuanto a prevención, investigación, cooperación internacional, divulgación de información sobre el virus e, incluso, mantenimiento de la "estabilidad social" al castigar los actos delictivos que "interrumpen el servicio médico" y el "orden social".

Frente a la gravedad de la situación, el régimen comunista decidió aplazar, por primera vez en tres décadas, la sesión anual del Parlamento que iba a empezar el 5 de marzo.

Además las autoridades prohibirán "completamente" y de forma inmediata el comercio y el consumo de animales salvajes, un práctica que supuestamente contribuyó a la propagación.

En Wuhan, la ciudad de 11 millones de habitantes del centro de China asilada del mundo desde hace un mes, el ayuntamiento anunció el lunes que los no residentes podrían abandonarla si no presentan síntomas y si no estuvieron en contacto con los portadores del virus.

Pero unas horas después anuló la medida y la alcaldía afirmó que la decisión quedaba "invalidada" y que se tomarán sanciones contra los que hicieron el anuncio "sin autorización".

"Wuhan pone en marcha el espíritu de las importantes instrucciones de Xi Jinping", el presidente chino, para luchar contra el virus, indicó el ayuntamiento.

Un equipo de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) visitó el fin de semana Wuhan, indicó el ministerio de Sanidad.

Se trata de la primera visita anunciada de expertos internacionales en el lugar desde que empezó la epidemia. Según el ministerio, inspeccionaron dos hospitales, así como un hospital improvisado en un centro deportivo.

Las declaraciones del presidente chino se producen en un momento en el que el virus ya se ha cobrado más de 2.400 vidas y ha contagiado a más de 70.000 personas en China continental. Además, fuera del país, Corea del Sur ha activado la alerta máxima e Italia ha establecido medidas de cuarentena.

Sin embargo, los nuevos casos de coronavirus en China fuera de Hubei, foco de la infección, se redujeron hoy a 18, el menor número desde el inicio de la epidemia, justo cuando se cumple un mes desde que se puso en cuarentena a la mayoría de esa provincia y a su capital Wuhan, donde la situación sigue siendo muy grave.

La Comisión Nacional de Salud informó de que en las últimas 24 horas hasta la medianoche del sábado se detectaron en toda China 648 nuevos infectados, 630 de ellos en Hubei, mientras que 97 personas murieron, solo una de ellas fuera de la provincia centro-oriental, en la ciudad sureña de Cantón. En total los infectados por el virus en el país ascienden a 73.936 y los fallecidos a 2.442, concentrando Hubei cerca del 83% de los muertos y del 68% de los contagiados.

La epidemia de neumonía viral se aceleraba este lunes en todo el mundo, con balances de víctimas al alza en Corea del Sur o Irán y con cuatro nuevos países afectados, una situación que puso en alerta los mercados financieros.

Corea del Sur e Irán tienen ahora el mayor número de casos de contaminación y de fallecimientos fuera de China.

Menos de una semana después de la detección del nuevo coronavirus, Irán anunció cuatro nuevos fallecimientos, lo que lleva a 12 el total de víctimas mortales en el país.

También anunciaron sus primeros casos Afganistán, Irak, Baréin y Kuwait. Unos 30 países y territorios están ahora afectados, con un balance de al menos 30 muertos fuera de China.

Corea del Sur anunció una cifra récord de 231 nuevos casos de contaminación en 24 horas y tiene ahora 800 personas contaminadas, entre ellas siete que fallecieron.

Esta cifra es superior a la de Japón, donde el crucero "Diamond Princess", era hasta ahora el principal foco de contaminación fuera de China.

El presidente surcoreano Moon Jae-in declaró el domingo el estado de alerta máxima.

En el sureste, Daegu, la cuarta ciudad del país con 2,5 millones de habitantes, registró muchos casos y era este lunes una ciudad desierta. Solo algunos viajeros, protegidos con máscaras, entraban y salían de la estación.

Más de la mitad de los casos anunciados en Corea del Sur afectan a miembros de una secta cristiana. Dieciocho de ellos volvían de una peregrinación a Israel, un país donde se registraron dos casos y se impusieron nuevas medidas de prohibición de entrada.

En Oriente Medio, varios países tomaron medidas para protegerse de la propagación rápida del virus desde Irán.

Preocupados por la multiplicación de casos en este país (47), Armenia, Turquía, Jordania, Pakistán y Afganistán cerraron sus fronteras o restringieron los intercambios con Irán.

El gobierno anunció el sábado el cierre de los establecimientos educativos en 14 provincias, incluida Teherán.

En Europa, Italia se ha convertido en el primer país del continente en imponer medidas de cuarentena en una decena de pueblos del norte.

Un hombre de 84 años, que falleció en Lombardía (noroeste) se convirtió en la cuarta víctima por el coronavirus en el país.

Unas 52.000 personas pasaron el domingo su primera jornada en zona de aislamiento en Lombardía y Venecia.

El carnaval de Venecia, que iba a terminar el martes, fue anulado el domingo.

La aceleración de la contaminación en los últimos días hizo caer las bolsas, sobre todo en Europa, donde Milán, París y Fráncfort cayeron más de un 3% durante la jornada.

La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advirtió que la crisis "podría poner en peligro" la recuperación mundial, durante una reunión ministerial del G20 en Arabia Saudita.

El FMI ya rebajó en 0,4 puntos su previsión de crecimiento por China en 2020, hasta 5,6%.

Con información de DW y AFP.

