Aseguradoras pierden un 5 % de sus ingresos anuales por los fraudes

Según el informe de la entidad, esta situación se da principalmente en pólizas relacionadas con autos y salud. No obstante, el riesgo de padecer una situación de fraude se da en todos los tipos de póliza.

Otro caso de fraude, en este caso en una póliza de salud, es cuando un paciente recibe un servicio distinto al que realmente tenía acceso con su diagnóstico. Por ejemplo, desde el cambio de una cirugía, el recibir post operatorios que no se relacionan con su padecimiento, el pago de estudios que no son necesarios para su expediente médico o de medicamentos que no corresponden a la especialidad en la que se le atiende, todo ello genera una serie de pérdidas a las aseguradoras.

Rueda explicó que, para combatir los fraudes a aseguradoras, primero es necesario entender el problema, y este, señaló el especialista de SAS, es la gran cantidad de información que representa cada cliente y póliza. Por ejemplo, en el caso de las de salud, cada paciente, así como la manera en la que se tienen que relacionar desde el nombre de los medicamentos, de los hospitales y especialistas, los procedimientos que se incluyen en su póliza y más.