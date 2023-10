Las instituciones de mayor confianza en Centroamérica

La conclusión se extrae de dos preguntas. En la primera, los encuestados eligieron al tipo de organización más confiable entre cinco opciones: Empresas globales, Empresas regionales (Centroamérica), Empresas nacionales (un solo país), Organizaciones no Gubernamentales, o Ninguna; y en la segunda se les pidió votar por las empresas según su origen: familiares y no familiares.

No se puede dejar de lado que el 13,5 % de los participantes manifestó que no confía en ninguna de las organizaciones propuestas.

En cuanto al origen de las organizaciones, el 60,4 % de los participantes confía en las Empresas no familiares, mientras que el 39,6 % lo hace más en las Empresas familiares. A pesar de que las familiares no logran vencer a las no familiares en ningún país, un enfoque a detalle deja apreciar mejores tasas de respaldo a las Empresas familiares en el Triángulo Norte de la región, con valores superiores al 40 %. En cambio, en Panamá, un contundente 81 % selecciona como más confiable a las Empresas no familiares.

LÍDERES EMPRESARIALES

Al trasladar el enfoque hacia las personas, es decir los liderazgos, los representantes empresariales dan un salto todavía más evidente comparado a la visión institucional.

Los Líderes empresariales son los más valorados por la población, con más del 62,6% delas menciones a escala centroamericana. En segundo lugar, se encuentran los Líderes religiosos, con el 9% de las menciones, seguidos por los Presidentes de ONG’s, con el 4%. El 13% de los encuestados no reconoce a ningún líder como confiable.

El estudio revela que, en todos los países evaluados, los Líderes empresariales son el principal referente de Confianza, destacando Guatemala, en donde alcanzaron el 74,4% de las menciones.

Por su parte, en Honduras, si bien se mantiene el liderazgo empresarial en primer lugar, es el más bajo comparado con el total Centroamérica, registrando un índice del 47,8%. Además, en este país, junto a Nicaragua, los Líderes religiosos tienen un mayor respaldo, con más del 14% de los votos.

Un significativo 19,4% de costarricenses encuestados considera que ningún líder es confiable en su país, la desconfianza más alta en la región; la menor desconfianza ocurre en Nicaragua, en donde un 7,7% de participantes son renuentes a confiar en líderes.

Según Datos Group, los resultados pueden servir para identificar las fortalezas y debilidades de cada tipo de liderazgo y para diseñar estrategias que mejoren la confianza.