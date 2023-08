Sandra Barros: en el top de la tecnología para transformar el mundo

En Chile “crecí en un hogar que nunca me puso un sesgo, al contrario. Mi padre, ingeniero e investigador, me regaló una computadora de pequeña. Nunca sentí que no podía ser ingeniera. El shock de ser discriminada lo sentí cuando entré a la universidad, cuando, entre 700 estudiantes, menos del 10% éramos mujeres”, recuerda y describe que los docentes solían decirles “¿para qué vienen?¿a buscar marido?”.

Comenzó como consultora en IBM, vinculada con proyectos de tecnología de punta, con la digitalización y la transformación de los negocios. Ha trabajado en analítica avanzada e IA para Deloitte. A fines del 2021 ingresó en Accenture Chile como Managing Director.

Siempre la motivó estar en “el top” de la tecnología, es lo que la llevó de un lugar a otro en su carrera: “Cuando empecé en IBM era una empresa de Top of Mind; cuando nació la nube pasé a Microsoft que era líder. Allí seguí toda la transformación desde productos a servicios en la nube y a mitad de mi camino en esa compañía me involucré en el temade datos”.

Entre los desafíos que afrontó, Barros recordó que cuando trabajó en ventas no le era natural ya que se definía como una “nerd”. “Me tuve que reeducar.(...) En aquellos años se esperaba un vender ‘agresivo’ y yo era todo lo contrario. Fue un desafío generar el conocimiento y la confianza para mostrar que los servicios y productos aportaban soluciones”.

Barros cree en una mujer del futuro fuerte dela mano de la IA: “Además de ejercer su liderazgo, tiene que entender que la IA es disruptiva en todos los ámbitos, que cambia todo, el rol, los negocios. Vemos cómo sacarle provecho y también, por supuesto, la ética de la IA”.