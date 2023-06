La IA podría sumar hasta US$4,4 billones de productividad anual en el mundo

Por Europa Press

La inteligencia artificial (IA) generativa podría sumar entre US$2,6 y US$4,4 billones de productividad anual en el mundo -una cifra similar al PIB de Reino Unido en 2021, US$3,1 billones-, según un informe de la consultora McKinsey & Company que analiza 63 nuevos casos de uso en 16 funciones empresariales que podrían generar estos beneficios.

En su informe ‘The economic potential of generative AI: The next productivity frontier’ (‘El potencial económico de la IA generativa: la próxima frontera de la productividad’), McKinsey calcula que, excluyendo la IA generativa, los casos de uso de la inteligencia artificial y la analítica podrían aportar anualmente entre US$11 y US$17,7 billones de valor a la economía mundial. Al añadir la IA generativa a estos casos, se podría aumentar esa cantidad entre un 15 % y un 40 %.

La consultora ha concluido que permitir que los trabajadores utilicen la inteligencia artificial generativa, incluso más allá de los 63 casos de uso, podría aumentar la productividad entre un 0,1 % y un 0,6 % cada año hasta 2043, compensando la disminución del crecimiento del empleo a medida que la población envejece.

Según el estudio, este valor llega a medida que la IA generativa transforma el trabajo, ya que las capacidades de esta y otras tecnologías tienen el potencial de automatizar ciertas actividades laborales que hoy absorben entre el 60 % y el 70 % del tiempo de los empleados.