Inteligencia Artificial paraampliar alcance

Villegas señala que con este instrumento ya el comunity manager no necesita usar todo su tiempo en analizar qué y cómo poner encada red, qué lenguaje emplear, cómo mantener el tono de la marca. “ Simplemente se carga de una forma clara ‘qué quiero decir’ y la herramienta sugiere qué poner en cada red social. Entonces quien antes se dedicaba solo a eso ya puede desempeñar otras funciones adicionales”, agregó la experta colombiana.

El consultor español Idamor Fernández insiste que las herramientas del mundo digital permiten “analizar” lo que “se está cociendo en la sociedad” y eso hay que plasmarlo no solo en la marca sino en el modelo de negocios. “No se pueden hacer campañas si desde adentro no se viven los valores de la empresa; se trata de un conjunto de herramientas que deben funcionar como una maquinaria de reloj”, dijo.

CONOCER MEJOR A LOS CONSUMIDORES

“El Social Listening es algo que está ayudando a varias industrias a conocer los temas en tendencia de los que más conversan en redes, el target al que van dirigidos los productos y con ellos podemos saber: qué valoran, qué les interesa, qué analizan y a qué le dan peso e importancia, dijo Paola Alvarez, Gerente de Desarrollo de Mercados y Promoción AGEXPORT.