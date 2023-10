Testimonio: Bankman-Fried dirigió privilegios especiales de FTX para Alameda

Wang, de 30 años, es uno de los tres ex miembros del círculo íntimo de Bankman-Fried que se declararon culpables de cargos de fraude y firmaron un acuerdo de cooperación con el gobierno. Él y Bankman-Fried fueron compañeros de cuarto en la universidad antes de cofundar Alameda, informó Reuters .

Gary Wang, ex director de tecnología de FTX, dijo que una característica que permitía al fondo, Alameda Research, tener un saldo negativo en la bolsa era uno de los privilegios especiales del fondo que no se revelaba al público y, en última instancia, le permitía retirar US$8.000 millones en clientes de FTX en el momento de la quiebra de la bolsa en noviembre de 2022.

Sam Bankman-Fried pidió a dos ejecutivos de su intercambio de criptomonedas FTX que modificaran el código informático del sitio web del intercambio para permitir que su fondo de cobertura retirara fondos ilimitados apenas unos meses después del lanzamiento de FTX en 2019, testificó un ex ejecutivo en el juicio por fraude del niño prodigio de las criptomonedas caído.

Bankman-Fried se declaró inocente de dos cargos de fraude y cinco cargos de conspiración. Su abogado dijo durante las declaraciones de apertura el miércoles que FTX era una nueva empresa y que Alameda no era solo un cliente común y corriente en la bolsa, sino un creador de mercado, lo que generó oferta y demanda en los primeros días de la bolsa.

Si bien Wang es el primer cooperante en subir al estrado, hasta ahora los miembros del jurado han escuchado a otros tres testigos. Un ex usuario de FTX testificó que no pudo retirar sus fondos después del colapso del intercambio, y Matt Huang, director de un fondo centrado en criptomonedas que invirtió en FTX, dijo que le dijeron que Alameda no recibió "ningún trato preferencial" en la plataforma.

Adam Yedidia, un ex programador informático de FTX que reportaba a Wang, testificó que expresó su preocupación a Bankman-Fried a mediados de 2022 después de enterarse de que Alameda había pedido prestados US$8.000 millones al intercambio. Dijo que Bankman-Fried parecía preocupado y le dijo que las empresas "no eran a prueba de balas" como lo habían sido el año anterior.