Tecnología y atención a los públicos serán clave para las buenas prácticas empresariales

“Al final del día la reputación en sí misma no debe ser un objetivo, la reputación lo que debe ser la consecuencia de la forma en que actuamos, la congruencia a nuestros valores en la forma en que nos comportamos”, considera González.

En el evento Approaching The Future 2023, capítulo Centroamérica y Caribe, la editora general de revista Estrategia & Negocios, Velia Jaramillo, moderó un foro donde se analizó las tendencias que definen el presente y futuro de las buenas prácticas en la región y la importancia de construir empresas con un propósito corporativo y que atienda las necesidades de las audiencias de interés.

Gracia María Rossi, vicepresidenta de ventas para Latinoamérica de Applaudo hizo énfasis en empoderar a los colaboradores con programas con fundaciones a lo largo de Centroamérica y promover el talento para que tengan la opción de estudiar carreras de tecnología y se les pueda abrir todo un abanico de posibilidades .

”Lo que hacemos es empoderar a nuestra gente que nuestra gente sea la que viva eso, que promueva nuestra propia reputación y eso definitivamente trasciende a los clientes que perciben eso”, acotó.

A juicio de German Castañeda, director de asuntos corporativos y sostenibilidad de Grupo Financiero Ficohsa, se está viviendo un momento clave dentro de la organización y hay que entender que las necesidades actuales requieren una cercanía con los colaboradores, con las comunidades, con nuestros clientes y definitivamente apostar, a que esa cercanía sea coherente.

El foro fue realizado en el marco de la presentación del informe Approaching the Future 2023: Tendencias en Reputación y Gestión de Intangibles, elaborado por Corporate Excellence junto a CANVAS Estrategias Sostenibles y Global Alliance for Public Relations and Communication Management, presentado con la colaboración de Pizzolante.