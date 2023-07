¿Qué pasó con la oficina de Steve Jobs desde su fallecimiento?

Por estrategiaynegocios.net

La figura de Steve Jobs en la historia del avance tecnológico moderno es una de las más importantes y, por lo tanto, inspira respeto entre los seguidores de Apple incluso varios años luego de su fallecimiento en el año 2011. Esto llevó a que uno de los espacios más personales, como su oficina, sean conservadas no solo en buen estado, sino intacta por más de 12 años.

Aunque el Apple Park sea la sede central de Apple en Cupertino desde el año 2017, el espacio en el que Jobs dedicó su vida al desarrollo de su compañía como CEO se ubica en la calle Infinite Loop, también en California a unos cuantos kilómetros de las oficinas actuales.

El respeto que se le tiene a la memoria del ex CEO de Apple es tal que ni siquiera Tim Cook, quien actualmente ejerce el cargo, se ha animado a definir qué hará con el espacio dejado por su predecesor. Al no saber qué hacer, decidió que era preferible mantenerla intacta y no modificar ni su organización o siquiera vaciarla para ocupar el espacio en otras cosas.