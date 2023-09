Experto explica cómo ser más feliz en el trabajo con dos simples tácticas

Por estrategiaynegocios.net

Srikumar Rao ha pasado sus décadas de carrera enseñando a ejecutivos de Fortune 500 y estudiantes de las mejores escuelas de negocios del mundo cómo ser más felices en el trabajo.

Ha descubierto que gran parte del estrés y la frustración que la gente experimenta en su trabajo proviene de la misma fuente: las distracciones.

“La gente me pregunta todo el tiempo, ¿cuál es el consejo número uno que me puedes dar para ser más feliz en el trabajo o en mi vida? Y siempre digo: ‘Hagas lo que hagas, hazlo. Solo mantente presente’”. Rao, de 72 años, le dice a CNBC Make It.

Rao, que tiene un Ph.D. Licenciado en Negocios por la Columbia Business School, ha enseñado en la London Business School, la Haas School of Business de la Universidad de California, Berkeley, la Columbia Business School y otros lugares. También realizó una investigación pionera sobre la motivación en el lugar de trabajo y dirigió talleres para empleados en Google, Microsoft y Merill Lynch, entre otras empresas.