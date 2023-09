Estas son las certificaciones más demandadas en Centroamérica

Además, dado que todo parece indicar que Centroamérica enfrentará una desaceleración económica, las certificaciones pueden significar una valiosa ayuda para la recuperación.

“Me decía el dueño y CEO de una compañía: ‘estamos en una crisis muy profunda y no quiero imaginarme, si yo no tuviera la certificación, mi proceso no podría competir en esta crisis’. Esto debería ser una oportunidad para que las empresas puedan tecnificarse y crecer internamente”, ejemplificó Arnulfo Pino, director de AENOR Centroamérica.

PUNTOS A TOMAR EN CUENTA ANTES DE COMENZAR

Expertos consultados recomiendan que, antes de buscar obtener una certificación internacional, la organización debe asegurarse de que su mercado o público objetivo se la demanda.

Es importante, dicen, elegir a una entidad acreditadora de reconocida trayectoria, pues esta no solamente representa prestigio, sino también calidad en el proceso.