¿El principio del fin de Airbnb? Normativa de Nueva York reduce número de alojamientos

Desde que en 2008 naciera Airbnb la plataforma de alquiler vacacional no ha dejado de crecer. En estos años ya tiene presencia en más de 100.000 ciudades de más de 200 países diferentes, con un total de más de 7 millones de anuncios. Pero no es la única, cada vez son más las compañías que se han ido sumando en estos años al boom del alquiler turístico.

Para registrarse, deben cumplir varios requisitos: no alquilar un apartamento o una casa entera (aunque sea de su propiedad) y también deben estar presentes durante las estancias de corta duración de sus huéspedes, tal y como Brian Chesky imaginó cuando fundó la compañía. Tampoco se permiten más de dos huéspedes a la vez, lo que significa que las familias quedan excluidas.

Según el portal Inside Airbnb, la ciudad de Nueva York cuenta a día de hoy con 39.500 viviendas (a finales de agosto eran 43.500) anunciadas en la plataforma de Chesky a un precio medio de US$220 la noche.

Según informa The Guardian, la compañía se ha visto obligada a dejar de aceptar algunas reservas en la ciudad tras la entrada en vigor de la nueva normativa. Las plataformas de alquiler a corto plazo no están autorizadas a publicar anuncios de anfitriones no registrados, y a principios de esta semana, cuando la ley entró en vigor, muy pocos se habían registrado. Según citado medio, la ciudad habría aprobado poco menos de 300 de las más de 3.800 solicitudes recibidas.