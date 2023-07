Netflix lanza un nuevo acceso directo en la aplicación móvil

Por estrategiaynegocios.net

Netflix Inc. anunció el lanzamiento de una nueva opción de acceso directo para los usuarios de la aplicación móvil de la compañía, titulada “Mi lista”.

El acceso directo sustituye a la opción “Descargas” y muestra los contenidos que el usuario ha guardado o descargado. Netflix lo describe como “una ventanilla única hecha a tu medida con accesos directos sencillos para ayudarte a elegir lo que quieres ver”, donde “puedes ver tus descargas..., las series de televisión y películas a las que has dado el visto bueno, los programas y películas que has guardado en Mi Lista..., los tráilers que has visto, los recordatorios que has establecido, lo que estás viendo, lo que has visto recientemente y mucho más”.