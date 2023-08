La nueva plataforma Max pierde casi 2 millones de suscriptores

Por estrategiaynegocios.net

Warner Discovery presentó sus resultados financieros para el segundo trimestre del año. Nada alentadores.

En cuanto al número de suscriptores: entre el 1 de abril y el 30 de junio, periodo en el que la compañía lanzó su nueva plataforma de streaming Max, que viene a sustituir tanto a HBO Max como a HBO, se perdieron casi dos millones de suscriptores (1,8 millones), llegando así a un total de 95,8 millones.

Durante la conferencia posterior a la publicación del informe trimestral, Gunnar Wiedenfels, CFO de la empresa, atribuyó la caída a la “superposición de bases de suscriptores entre Max y Discovery Plus”, así como a la “baja esperada” tras la conclusión de la temporada 1 de The Last of Us y al final de la serie “Succession”.