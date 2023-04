Y así será Max, la plataforma que nace de la fusión de HBO Max y Discovery

Max Ad Free | US$ 15.99 por mes o US$ 149.99 por año.

Serán dos visualizaciones en simultáneo, 1080p de resolución, 30 descargas offline, calidad de sonido surround 5.1.

Max Ultimate Ad Free | US$19.99 por mes o US$ 199.99 por año

Se podrán ver cuatro visualizaciones en simultáneo, hasta 4K UHD de resolución, 100 descargas offline, calidad de sonido Dolby Atmos.

Agregan que los suscriptores de HBO Max tendrán acceso a Max al mismo precio que su suscripción a HBO Max y pueden visitar el sitio: http://help.hbomax.com/introducingMax para obtener más información.

OFERTA DE CONTENIDOS

El servicio ofrecerá contenidos actualizados regularmente con un promedio de más de 40 nuevos títulos y temporadas todos los meses.

“El servicio de Max es un amplio mosaico de contenidos que no tendrá comparación en cuanto a la amplitud, alcance y excelencia de su oferta”, comentó Casey Bloys, Chairman & CEO, HBO & Max Content.

Los nuevos títulos anunciados incluyen la serie de Harry Potter, un Max Original, que presenta una fiel adaptación de la querida saga de libros originales de J.K. Rowling, quien será productora ejecutiva; una serie de comedia Max Original derivada de The Big Bang Theory; la precuela de “Game of Thrones”, HBO Original, llamada A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight; Fixer Upper: The Hotel, de Magnolia Network; Survive the Raft, de Discovery Channel; el Max Original Peter & the Wolf de Bono; Rick and Morty: The Anime de Adult Swim; Lost Women of Highway 20, de Investigation Discovery; Tiny Toons Looniversity, de Cartoon Network, y Love & Translation de TLC.

FUNCIONALIDADES DEL PRODUCTO

Max reunirá todos estos contenidos en una experiencia de usuario fluida, que invitará a todos los miembros de la familia a encontrar gran entretenimiento.

• Personalización: Max ampliará la personalización más allá de la página de inicio, ofreciendo una experiencia diferenciada y de alto rendimiento para cada usuario en toda la plataforma.