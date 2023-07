Educación Ejecutiva: la gran pregunta es ¿ser digital o no ser?

Elías Azulay, investigador en la Cátedra Innovación de la Universidad Politécnica de Valencia y colaborador en la Universidad Autónoma de Madrid, participó en una mesa organizada por Madrid Network, donde aseguró que no puede repetirse livianamente que quien “quiera” resetearse y aprender podrá hacerlo. “Si alguien puede no es solo porque quiere sino porque puede. Es un tema neurobiológico”, enfatizó y añadió que el entorno, mientras más volátil, beneficia a unos y perjudica a otros.

Recomienda a los responsables de Recursos Humanos pensar con un “modelo neurocientífico, introducir el factor científico, aprovechar conocimientos que ya están” y subraya: “Hay que tener rigor para no ‘estrellar’ a la gente”. Hay estudios que demuestran que solo el 4 % de la población mundial cumple el “rol” de “acelerador, de locomotora, de innovación”; el 96 % va detrás. “Cada persona y cada colectivo juega su papel, no podemos decir que todos serán fantásticos”, sostuvo Azulay y advierte que al hablar de digitalización no se debería señalar que quien no aprenda “se hundirá” y que “los heridos quedarán en el camino”. Para él, hay que tener en cuenta que “pueden desarrollar otros aprendizajes” necesarios.

E&N sumó a este debate a Adrián Sicilia, emprendedor y planificador digital autor del libro “Peregrinos Digitales”. Aporta que la aceleración de la tecnología en los últimos tiempos provoca un dato relevante que es que las herramientas y la “forma” en que se usan están haciendo desaparecer las diferencias “claras” que existían entre vivir en un entorno natural y en uno digital.

“Muchas actividades humanas transitan casi exclusivamente en el entorno digital, sobre todo para los más jóvenes. Incluso el relacionamiento personal. Las distancias emocionales cambiaron y eso ya se proyecta al mundo de los negocios, del consumo. Hay una nueva forma de entender las distancias y el tiempo. Estábamos acostumbrados a hechos consecutivos o concurrentes, pero eso se modificó”, relató.

Sicilia remarca que en la actualidad hay que pensar en lo que las tecnologías son “capaces de aprender de lo que somos y hacemos; la tecnología está viniendo a nosotros; estamos rodeados de esa tecnología”. Sobre las habilidades a adquirir, puntualiza que, con la Inteligencia Artificial, hay una “potenciación” de los perfiles universitarios y una “cancelación” de los coders (especialistas en códigos).

“Se revalorizan los ‘arquitectos’, los líderes técnicos; la Inteligencia Artificial maximizó su capacidad -precisó-. En cambio, a los expertos en códigos, a los ‘albañiles’, les costará mucho entrar en ese futuro que requiere de más habilidades soft y de orden social”.