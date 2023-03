Avianca estudiará la decisión del regulador aéreo sobre su fusión con Viva Air

La Aeronáutica Civil de Colombia tomó una decisión, ochos meses después, sobre la solicitud de integración entre Avianca y Viva Air. La entidad aprobó la petición con algunas condiciones, pero... Avianca dice que la estudiará y que la misma no está en firme.

En el comunicado, Avianca advierte que las condiciones de Viva Air ya no son las mismas que hace ocho meses, cuando hicieron las solicitud, misma que en primera instancia fue rechazada y reabierto el proceso hace un mes.

Según detalla, Viva Air ya no cuenta con la misma red de rutas, ni con los aviones o personal que hace unos ochos meses. Cabe destacar que hace casi un mes Viva paró operaciones. “Este factor tiene que ser analizado al detalle para determinar la pertinencia de las condiciones establecidas por la Aeronáutica Civil”.

Avianca afirma que la decisión no está en firme y “hasta que eso no ocurra” dice no estar facultada para intervenir en la situación operativa, ni financiera, de la otra aerolínea. “Ni podrá resolver, como exige la resolución, la situación de los usuarios afectados por la low-cost”, agregan.

Según lo ha dispuesto la Aerocivil, aún hay espacio para recursos de apelación por la misma Avianca o por los otros interesados: LATAM, Wingo, Ultra Air y Aerolíneas Argentinas.

Sin embargo, Avianca afirma que seguirá movilizando a los pasajeros afectados por la suspensión parcial de operaciones de Viva.

A la fecha, se han movilizado a unos 70.000 usuarios en 103 rutas.