Pobreza en El Salvador aumenta por el alto costo de la canasta básica

Por estrategiaynegocios.net

El número de hogares en El Salvador en pobreza monetaria, que mide la capacidad para comprar los alimentos, subió en 2022 a 26.6 %, dos puntos porcentuales por arriba de 2021, según los resultados preliminares de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM).

A partir del porcentaje de los 6,330,947 salvadoreños que estima la encuesta que residían en el país, se infiere que al menos 1.8 millones de personas se encontraban en esta situación el año pasado.

La Oficina Nacional de Estadísticas y Censos (Onec) señala que el 18.1 % de la población en pobreza se encuentra en relativa no pueden adquirir una Canasta Básica Alimentaria ampliada y aumentó 1.3 puntos porcentuales de 2021, mientras que un 8.6 % estaba en extrema, es decir que sus ingresos per cápita no alcanzan a comprar una canasta básica (0.8 % más).

El documento plantea que los ingresos promedios de los hogares salvadoreños aumentaron, pero no fueron suficientes para compensar el encarecimiento del costo de la vida debido a las presiones inflacionarias, que afectó principalmente el precio de los alimentos.