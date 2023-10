Opinión de Salvador Paiz: #elVotoSeRespeta

Por Salvador Paiz - Opinión

Los últimos 18 días han sido turbulentos y polarizados. Representan el último capítulo del drama político que vive Guatemala. Los conflictos políticos, los procesos judiciales, los bloqueos y las protestas se mezclan en un amargo fiambre. En la cacofonía de demandas y desinformación, me parece que debemos buscar puntos de encuentro mínimos con los que podamos estar de acuerdo. El respeto al voto es uno de esos mínimos a partir de los cuales podemos construir.

En redes sociales han surgido notorias personalidades aduciendo un fraude electoral. Inclusive, algunos presumen haber tenido acceso a evidencias y demás información privilegiada de investigaciones en curso, cosa que a todas luces sería ilegal. Es un tema delicado que merece toda nuestra atención para que pueda ser esclarecido lo antes posible.

Ante los repetidos cuestionamientos al proceso electoral, Foro Guatemala organizó un conversatorio para conocer a fondo cuatro esfuerzos independientes de observación electoral. Los ponentes fueron la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), Fiscal Digital, Guatemala Visible y el ciudadano Déreck Menéndez, quienes compartieron sus respectivos análisis cuantitativos y técnicos sobre el cotejo del proceso electoral. A través de metodologías diferenciadas se buscó determinar la confiabilidad de los resultados de las pasadas elecciones.

Desde el uso de muestras probabilísticas, hasta la validación de las imágenes, estos ejercicios diferenciados e independientes confirmaron algo fundamental: los resultados obtenidos en las elecciones guatemaltecas son certeros y el proceso es altamente confiable. Primero, Asíes utilizó una muestra probabilística representativa de juntas receptoras de votos, con instrumentos de observación física y digital. Por su parte, Guatemala Visible se enfocó en analizar 75 mil actas en un proceso de digitación independiente a los digitadores del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Ambos esfuerzos confirmaron los resultados anunciados.

Fiscal Digital basó su análisis en la descarga y verificación de las actas 4, validando su código hash para asegurar que no hubiesen modificaciones posteriores. Hizo una revisión de la información con la ayuda de voluntarios, generando un resultado coincidente en un 98.4 por ciento con relación al TREP. Finalmente, Dereck Menéndez analizó 1 mil 844 actas usando tecnología OCR apoyada de voluntarios ciudadanos. Todos ellos digitaron las actas que el OCR no pudo leer y obtuvieron un conteo propio. Nuevamente, sus resultados fueron muy similares a los del TREP. Estos cuatro ejercicios de verificación son un claro testimonio de la robustez de nuestro sistema electoral guatemalteco. Es más, las diferencias estadísticas son tan mínimas que no se afectarían las posiciones relativas.

Algunos de los promotores del supuesto fraude en redes han planteado el argumento que hubo actas ilegibles que pudieron afectar el proceso. Es totalmente cierto que existen actas ilegibles, pero estas, según el procedimiento establecido, no son consideradas en el conteo. Tanto el TSE como los observadores independientes coinciden en la ilegibilidad de la mayoría de estas actas. Además, aunque duela perder esos votos, son relativamente pocas actas (aproximadamente el 1,2%), siempre ha existido un porcentaje similar y no afectarán el resultado final a nivel consolidado.

Es impresionante que, cuatro análisis totalmente distintos, basados en ciencias duras, hayan tenido un resultado similar. Impresiona cómo las diferencias estadísticas se visualizan en el cuarto decimal. Al fin y al cabo, los resultados son lo que son.

Recordemos que fueron más de 122.000 personas las que participaron activamente en el proceso electoral a nivel de Juntas Receptoras de Votos y Juntas Departamentales. A eso le sumamos los más de 100,000 fiscales de los partidos políticos, y los observadores nacionales e internacionales. Todos ellos formaron una red robusta para custodiar el voto. Su presencia es un recordatorio de que el proceso democrático es un esfuerzo colectivo y que la voz de cada ciudadano cuenta.

La confiabilidad del proceso electoral, respaldada por verificaciones independientes, debería disipar cualquier sombra de duda sobre la legitimidad de los resultados. Es importante reconocer que, en una democracia sana, el respeto por el voto es esencial. Las elecciones representan la voz de la ciudadanía y la voluntad del pueblo. Cualquier intento de socavar la confiabilidad del proceso electoral, socava la base misma de la democracia.

En medio de las tensiones y protestas que han sacudido a Guatemala en las últimas semanas, recordemos que el respeto por el voto es un pilar fundamental. La democracia se basa en la participación libre de los ciudadanos, y el sistema electoral guatemalteco ha demostrado ser resistente y funcional.

A medida que avanzamos hacia el futuro, trabajemos juntos para fortalecer aún más nuestro sistema democrático. La confianza en las instituciones y en el proceso electoral es esencial para la estabilidad y la prosperidad de nuestra nación. Es importante que participemos activamente en los procesos de nuestra democracia, que seamos ciudadanos de bien que promuevan el Estado de Derecho, el diálogo, el orden, la transparencia y la paz. Juntos podemos encauzar a nuestro país a una democracia sólida y participativa. Ante todo, recordemos siempre que, en Guatemala, #elVotoSeRespeta

salvadorpaiz.com