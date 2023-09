Costa Rica: diputados avanzan acciones para sacar al país de lista gris de la UE

Tomando en cuenta esta advertencia, el acuerdo establece que los residentes europeos no podrán utilizar el país para evadir impuestos que deben pagar en sus naciones. Es decir, o pagan allá o pagan aquí.

Un total de 28 diputados aprobaron en primer debate el expediente que incluye el proyecto que busca sacar a Costa Rica de la lista gris de los países no cooperantes en materia fiscal de la Unión Europea (UE).

La UE considera que las rentas personales o empresariales obtenidas fuera de las fronteras de un país deben ser objeto de tasa a título local para evitar generar una competencia desleal entre los distintos regímenes tributarios nacionales.

El diputado del Frente Amplio, Jonathan Acuña, insistió en que la UE puso a Costa Rica en esa lista porque el país da el chance que vengan europeos, se inscriban como contribuyentes aquí, realicen inversiones en Europa, no pagan impuestos, porque no son contribuyentes allá, pero tampoco pagan impuestos en Costa Rica porque no se cobran rentas pasivas extraterritoriales, detalla el medio CRHoy.

Durante las discusiones en la Asamblea se tuvo como disyuntiva que se alega que adicionalmente a la solución que pide la UE, el proyecto hace que los grandes contribuyentes nacionales que hoy tienen que pagar impuestos por las rentas que obtienen en el exterior y que están vinculadas a su actividad económica, ya no pagarían tributos por esa acción.

Ante esto, incluso el ministro de Hacienda Nogui Acosta, amenazó con que el Poder Ejecutivo vete el proyecto si es aprobado de esa forma.

“Como país, debemos asumir la responsabilidad de ser honestos en esto. Estamos de acuerdo en sacar al país de la lista gris, pero no estamos de acuerdo en hacerlo a cualquier costo y en favor de algunos que deberían estar tributando y no lo harían de ninguna manera si se aprueba tal como está el proyecto”, expresó Acosta, según consigna el medio La República.

El país tiene hasta octubre próximo para aprobar el proyecto en segundo debate de no hacerlo deberá esperar hasta dentro de seis meses adicionales.

Llamado de AZOFRAS

El tema también fue abordado por la Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica (AZOFRAS), que hizo un llamado urgente para evitar que el país siga formando parte de la “lista negra” de países y territorios no cooperantes a efectos fiscales de la Unión Europea (UE).