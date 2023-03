Empresarios de Costa Rica rechazan medidas del Gobierno para salir de lista gris

Por estrategiaynegocios.net

Los empresarios de Costa Rica pidieron al Gobierno no equivocar la vía en la Asamblea Legislativa para sacar al país de la lista gris de la Unión Europea (UE) y rechazaron algunas de las medidas a implementar.

La advertencia la planteó el sector empresarial durante un encuentro que mantuvo con el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, según reconoció el presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), José Álvaro Jenkins.

En la reunión, Acosta presentó a los empresarios los lineamientos generales del proyecto de ley sobre renta global que el Poder Ejecutivo presentará a los diputados, en el cual se incluirán las medidas que pidió la UE para sacar a Costa Rica de su lista de paraísos fiscales.

La UE incluyó a Costa Rica en su lista de paraísos fiscales por no corregir en la legislación tributaria debilidades que permiten la doble no imposición, es decir, no pagar el impuesto de renta por ingresos originados en el extranjero ni en un país ni en el otro.

La renta global incorpora todos los ingresos del contribuyente, independientemente de su origen (trabajo, capital o actividad empresarial) para determinar la base imponible a la que se aplica una escala progresiva de tarifas del impuesto.

Aunque afirmó que el establecimiento de la renta global va en la dirección correcta, Jenkins dijo que los empresarios están en desacuerdo con dos aspectos de la propuesta de Hacienda.