Enviado de Biden cierra gira en Centroamérica sin lograr encuentro con Bukele

Por AFP



"En este viaje pedimos una cita con el presidente [Bukele], como otros actores, y no la recibimos, no fue concretada", dijo Zúñiga, según publicaron varios medios locales con los que el funcionario tuvo un encuentro, al final de una apretada agenda de poco más de un día en el país. "No fue una visita cancelada [con Bukele], simplemente nunca confirmamos esa reunión", comentó el diplomático estadounidense antes de volver a Washington.



En San Salvador, fue en cambio la canciller Alexandra Hill quien recibió a Zúñiga, en una cita donde hablaron de trabajar en conjunto para contener la migración irregular de salvadoreños a Estados Unidos.



En la reunión también participó el encargado de Negocios de Estados Unidos en El Salvador, Brendan O'Brien, quien comentó en Twitter: "Todos coincidimos en la necesidad de mejorar la situación económica y de seguridad para que los salvadoreños no se sientan obligados a emprender un viaje en vano en busca de oportunidades".



En Estados Unidos viven 2,5 de los 3 millones de salvadoreños que residen en el exterior y el envío de sus remeses representa el 16% del PIB del país. La visita de Zúñiga ocurre días después de que el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, invocó al gobierno de El Salvador a "preservar los estándares democráticos".



Además, dijo esperar que "el presidente Bukele restaure una fuerte separación de poderes donde han sido erosionados y demuestre el compromiso de su gobierno con la transparencia y la rendición de cuentas al pueblo".



Desde mayo, los aliados de Bukele tomarán el control del Congreso, luego de vencer holgadamente a partidos tradicionales en las elecciones parlamentarias de fines de febrero.

Zúñiga estuvo antes en Guatemala, donde sí fue recibido por el presidente Alejandro Giammattei. Allí pidió a la región mejorar las condiciones de sus ciudadanos.



"La frontera de los Estados Unidos está cerrada. Estamos aquí para también platicar sobre la necesidad y los esfuerzos por parte de la Casa Blanca de crear vías legales para la migración, para que las personas no tengan que utilizar vías irregulares y tan peligrosas, en las cuales hemos visto infelizmente tragedias", dijo Zúñiga en una declaración tras una reunión con el canciller de Guatemala, Pedro Brolo.



Su gira no incluyó Honduras, cuyo presidente, Juan Orlando Hernández, ha sido señalado por narcotráfico en una corte de Estados Unidos. Sin embargo, el canciller hondureño Lisandro Rosales, aseguró que mantiene diálogo con Zúñiga y que visitará Washington este viernes.

El Enviado Zúñiga conversó con periodistas salvadoreños sobre la libertad de prensa en el país y subrayó: "La Administración Biden apoya firmemente el desarrollo y ejercicio de una prensa libre e independiente, porque es la base de cualquier democracia”. pic.twitter.com/m4IKNSiN9R — Brendan O'Brien (@USAmbSV) April 8, 2021