Google comprará empresa de ciberseguridad para reforzar el negocio de la computación

Por Bloomberg



La adquisición, la segunda más grande de la historia de Google, indica que la compañía Alphabet Inc. se ha mantenido al margen de los grandes negocios a pesar del intenso escrutinio regulatorio. Mientras busca expandir su unidad de infraestructura en la nube que ocupa el tercer lugar, que vende poder de cómputo y almacenamiento a través de Internet, la compra de Mandiant le dará a Google una gama más completa de herramientas de software para proteger a los clientes respondiendo rápidamente a las amenazas en línea.

Desarrollar el negocio de la nube es una forma en que Google está trabajando para diversificarse de la publicidad digital, que comprende la mayor parte de sus ingresos y ganancias. Con Thomas Kurian, quien asumió el cargo de director ejecutivo de la división de la nube en 2019, Google ha buscado nuevos negocios de manera agresiva, trabajando para hacer que el servicio sea más confiable y renovando sus asociaciones para diseñar proyectos a medida para más clientes. Mandiant ayudará a Google a vender un conjunto más holístico de programas de seguridad que buscan prevenir intrusiones cibernéticas y ayudar a los clientes de computación en la nube a detectar y combatir cualquier ataque que se produzca.

Google pagará US$23 por acción por Mandiant en el acuerdo en efectivo, dijo la compañía con sede en Mountain View, California, en un comunicado el martes. Mandiant se organizará bajo el negocio de la nube de Google al cierre de la adquisición, que se espera para finales de este año, dijo Phil Venables, director de seguridad de la información de Google Cloud, en una sesión informativa. Descartó las preocupaciones de que el proceso de revisión regulatoria pueda ser una tarea larga, diciendo que el acuerdo mejora la competencia en seguridad cibernética y sugiriendo que representará un desafío más serio para Amazon.com Inc. y Microsoft.

Microsoft también estaba interesado en Mandiant, pero se retiró de las conversaciones hace más de una semana, dijeron dos personas con conocimiento de las deliberaciones que pidieron no ser identificadas porque las negociaciones eran privadas.

Las ventas de la división de nube de Google crecieron un 47 % en 2021, pero los competidores mantuvieron liderazgos obstinados: a partir del cuarto trimestre de 2021, Google tenía el 10 % del mercado de proveedores de infraestructura en la nube, mientras que Amazon Web Services controlaba el 33 % y Azure de Microsoft capturó el 21 %. , según datos de Synergy Research Group.



Kurian ha apuntado a la ciberseguridad como un área clave para el crecimiento, con Google comprando la compañía de respuesta y automatización de seguridad Siemplify por US$ 500 millones en enero, con la intención de complementar un producto interno llamado Chronicle.



El acuerdo "muestra el compromiso de Google de convertirse en un proveedor de seguridad competitivo y viable", dijo Neil MacDonald, vicepresidente de investigación de Gartner Inc. "Mandiant completa una pieza faltante, que es fortalecer las capacidades de investigación de seguridad de Google y trae plataforma de detección y respuesta a Google que Chronicle solo no tenía”.



Ha habido una oleada de acuerdos en ciberseguridad en los últimos meses, ya que los gobiernos y las empresas se enfrentan a un número creciente de hacks y la ansiedad global aumenta por los posibles efectos dominó en el ciberespacio de la invasión rusa de Ucrania. Mandiant ha detallado con frecuencia la actividad de piratería del estado-nación, incluido el ciberespionaje de Rusia y China, como parte de sus ofertas de inteligencia de amenazas.



El mayor acuerdo reciente de seguridad cibernética fue la compra de Proofpoint por parte del gigante de capital privado Thoma Bravo LLC por $ 12,3 mil millones el año pasado, seguida de la compra de Avast Plc por parte de NortonLifeLock Inc. en un acuerdo valorado en hasta $ 8,6 mil millones.



“Las organizaciones enfrentan desafíos de seguridad cibernética que se han acelerado en frecuencia, gravedad y diversidad, creando un imperativo de seguridad global”, dijo Kurian en una publicación de blog . “La nube representa una nueva forma de cambiar el paradigma de la seguridad al ayudar a las organizaciones a abordar y protegerse contra clases completas de ciberamenazas, al mismo tiempo que aceleran rápidamente la transformación digital”.



Mandiant tiene más de 600 consultores de seguridad para ayudar a los clientes y 300 analistas de inteligencia, y el CEO Kevin Mandia dijo en la conferencia de prensa que espera que la alianza con Google amplíe su alcance y automatice la experiencia.



“Lo que entusiasmó a Mandiant sobre esta asociación con Google es que podemos escalar nuestra experiencia e inteligencia a escala de Google para asegurar la nube, y también podemos automatizar nuestra experiencia”, dijo Mandia. La empresa puede automatizar más al aplicar datos sobre las amenazas que enfrentan algunas organizaciones para defender a otras, agregó.



La empresa de seguridad fue fundada hace casi dos décadas por Mandia, ex oficial de la Fuerza Aérea de EE. UU., y se ha ganado una reputación por sus servicios de respuesta a incidentes. Sus discusiones con Google, reportadas por primera vez por el sitio web de información , hicieron que las acciones de Mandiant subieran un 16% al cierre de la negociación del lunes.



Pero Mandiant cayó más de un 2% el martes, lo que indica que los inversores habían estado anticipando una guerra de ofertas. Microsoft finalizó sus discusiones de adquisición por la preocupación de que la colección de negocios de seguridad de Mandiant no encajaba estratégicamente lo suficientemente bien, según una persona familiarizada con la situación.



Mandiant se convirtió en una empresa independiente el año pasado cuando FireEye Inc. vendió su negocio de productos de seguridad por 1200 millones de dólares a un consorcio liderado por Symphony Technology Group. FireEye había adquirido Mandiant en 2013.



El acuerdo eclipsará todas las transacciones anteriores de Google, excepto la adquisición de Motorola Mobility en 2012 por alrededor de $ 12.5 mil millones. Aún así, “Google tiene una amplia capacidad para un creciente apetito de fusiones y adquisiciones”, escribió en una nota Robert Schiffman, analista de Bloomberg Intelligence. La compañía puede generar más flujo de caja libre en solo un mes que el costo de Mandiant, dijo.



Para Google, el mayor desafío puede estar por venir: lograr que los reguladores aprueben el acuerdo durante numerosas investigaciones antimonopolio. Google tardó más de 14 meses en completar la compra de la empresa de dispositivos portátiles de tecnología Fitbit por 2100 millones de dólares debido al escrutinio regulatorio, y es posible que Google tenga más de lo mismo con Mandiant. Mientras tanto, su rival Microsoft ha estado en una racha de adquisiciones, adquiriendo Activision Blizzard, Nuance Communications y otras 14 empresas en el último año, según su sitio web .



“Este acuerdo fue un tiro cruzado de Google a Microsoft y Amazon”, escribió Dan Ives, analista de Wedbush Securities, en una nota.