Todo mundo habla del 5G, pero nadie del importantísimo WiFi 6

Por Bloomberg



¿Problemas de WiFi? Al menos los enrutadores futuros estarán listos para la próxima pandemia.



Ahora que en muchos países la población se encuentra en aislamiento para detener la propagación de coronavirus, todos somos más conscientes que nunca de cuán importante es el WiFi, y es algo que muchos de nosotros probablemente dábamos por sentado hasta ahora.

Lea más: La era de los datos revoluciona los negocios en Centroamérica



Antes de la pandemia, casi todo el mundo estaba enfocado en 5G, la próxima gran novedad en la tecnología de internet móvil, y las posibilidades que crearía para nuestros estilos de vida en movimiento. Estados Unidos, por ejemplo, ha tenido prisa por construir nuevas redes inalámbricas 5G que sean lo suficientemente rápidas para hacer cosas como descargar películas en un abrir y cerrar de ojos, y algún día incluso impulsar autos sin conductor. Lo único es que "conducir" no significa mucho cuando literalmente no vamos a ninguna parte en estos días.



La buena noticia es que WiFi también ha estado obteniendo silenciosamente una actualización muy necesaria. Desafortunadamente, no ha llegado a tiempo para este momento, cuando todos lo necesitamos más. Pero está a la vuelta de la esquina. De hecho, más adelante este mes la Comisión Federal de Comunicaciones estadounidense votará para liberar mucho espectro, en un paso importante para la próxima generación de tecnología inalámbrica para interiores, conocida como WiFi 6.



Si está pensando: "Espere, no recuerdo WiFi 4 o 5", eso se debe a que la convención de nomenclatura amigable para el consumidor es relativamente nueva. Hace dieciocho meses, la WiFi Alliance comenzó a designar la tecnología 802.11ac, por ejemplo –y los dispositivos que la admiten–, como WiFi 5. Ese es el estándar actual, y tiene aproximadamente siete años. (El estándar para WiFi 6 es 802.11ax, si necesita el dato).



Pero olvidemos la jerga tecnológica. Todo lo que realmente necesita saber es que WiFi 6 será más rápido y mucho más eficiente, capaz de alimentar un número creciente de dispositivos simultáneamente: iPads, computadoras portátiles, televisores inteligentes, consolas de videojuegos, electrodomésticos de cocina conectados, plataformas de realidad virtual, etc.

WiFi 5 puede manejar algunos, pero no todos a la vez, lo que lleva a la congestión de la red y la desaceleración a medida que los dispositivos en nuestros hogares se disputan el ancho de banda. Algunos hogares pueden estar sintiéndolo debido a la pandemia si, por ejemplo, una de las personas está tratando de realizar una videoconferencia de Zoom desde una computadora portátil, mientras que otra ve Netflix y los niños usan sus tabletas para asistir a clases escolares virtuales o jugar en línea.



La capacidad de manejar tantos dispositivos también será útil en lugares como salas de conciertos llenas. De esa manera, WiFi 6 es como la versión para interiores de 5G. Y tiene otras características interesantes, como extender la duración de la batería de nuestros dispositivos, ya que sabrá cuándo se usan normalmente y esperará para enviar o recibir datos hasta ese momento.



Ya existe WiFi 6, solo que no hay muchos enrutadores o dispositivos disponibles que lo admitan. La votación de la FCC del 23 de abril hará que su llegada sea más oficial, cuando se pongan a disposición mil 200 megahercios de espectro en la banda de 6 gigahercios.



Ya hay usuarios con licencia de esas ondas aéreas, como cadenas de noticias y ciudades para sus despachos de seguridad pública. En una hazaña compleja de ingeniería, los actuales usuarios podrán continuar usándolo también.



Los proveedores de internet inalámbrico y doméstico dicen que las redes estadounidenses se mantienen en general a pesar del aumento de la demanda en las últimas semanas, aunque algunas fuentes de terceros han mostrado grandes caídas de velocidad en ciertas ciudades.



Necesitamos mejores datos, y la FCC debería hacer más para mantener informados a los ciudadanos. Pero al menos parte de la frustración que viene con el intento de conectarse a internet mientras estamos todos encerrados en casa eventualmente se resolverá con WiFi 6. Esperemos que no haya otra razón como esta para probarlo.