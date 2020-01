Microsoft expone por error los datos de 250 millones de usuarios

Por estrategiaynegocios.net

"Hoy concluimos una investigación sobre una configuración incorrecta de una base de datos interna de soporte al cliente utilizada para el análisis de casos de soporte de Microsoft. Si bien la investigación no encontró uso malicioso, y aunque la mayoría de los clientes no tenían información de identificación personal expuesta, queremos ser transparentes sobre este incidente con todos los clientes y asegurarles que nos lo tomamos muy en serio y nos hacemos responsables”.



Así empieza el último comunicado que esta semana ha emitido Microsoft en su blog oficial, un comunicado en el que el gigante tecnológico reconoce el fallo de seguridad que ha sufrido en una de sus bases de datos internas, y que ha expuesto los datos de 250 millones de usuarios del servicio de ayuda y atención al cliente de la compañía.



De acuerdo a la investigación realizada no se ha detectado un uso malicioso de esos datos y, en la mayoría de los casos, no se expuso información que hubiesen permitido identificar personalmente a los clientes. De todos modos, la compañía decidió informar acerca de este incidente de seguridad en un acto de transparencia, explica el comunicado.



Asimismo, la compañía tecnológica aseguró que la base de datos fue escrita utilizando herramientas automatizadas que eliminan la información personal que permita identificar a una persona, salvo en algunos casos en los que la información no estaba en el formato estándar. Para estos casos, Microsoft comenzó a notificar a los clientes para informarles acerca de lo sucedido.





El hallazgo fue realizado por el investigador Bob Diachenko, quien reportó a la compañía el error una vez que lo identificó. El mismo ya fue reparado por Microsoft. Según explica el investigador, muchos de los registros presentes en la base de datos contenían la siguiente información de los clientes:



· Dirección de correo



· Dirección IP



· Ubicación



· Descripciones del caso y del servicio de soporte al cliente



· Dirección de correo del agente de soporte al cliente de Microsoft



· Número del caso, resolución y comentarios



· Notas internas señaladas como “confidenciales”



Lea más: Siete cosas que Microsoft prohíbe a sus empleados



En caso de que esta información haya llegado a manos de actores malintencionados, la misma podría ser utilizada, por ejemplo, para llevar adelante fraudes como el conocido “engaño de soporte al cliente” o también denominado “fraude de soporte”, el cual consiste en que los estafadores se hacen pasar por representantes del equipo de soporte técnico de Microsoft para hacer que las víctimas paguen para resolver problema en sus equipos que en realidad no existe. “Si bien puede parecer que se trata de un viejo engaño, pero de este tipo de estafa nos siguen llegando comentarios de nuestros usuarios confirmando que el modelo de fraude continúa vigente y, probablemente, sumando víctimas.”, menciona Camilo Gutierrez, Jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica.



“En 2019 en Latinoamérica hubieron dos grandes casos de exposición como consecuencia de bases de datos mal configuradas. Por un lado la masiva cantidad de datos expuestos por una empresa en Ecuador y el episodio que expuso información personal de más de 2 millones de usuarios de Colombia. Esto deja en evidencia la falta de consideración de aspectos de seguridad desde el diseño.“ agrega, Gutierrez.



Para controlar la exposición de los datos de las personas surgieron muchos tipos de regulaciones –locales, regionales y globales- que buscan garantizar la integridad de la información de los usuarios y clientes.