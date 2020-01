CES 2020: Quibi, la plataforma de streaming que quiere competir con Instagram y TikTok

Por AP



Quibi es una plataforma de contenidos en streaming centrada en el teléfono móvil. Sus creadores son Jeffrey Katzenberg, ex directivo de los estudios Walt Disney y fundador de DreamWorks, y Meg Whitman, la que fuese CEO de eBay y HP hace unos años.



Se trata de un proyecto, como leemos en The Verge, de más de mil millones de dólares en el que han participado estrellas de Hollywood como Chrissy Teigen, 50 Cent, Darren Criss, Kiefer Sutherland o Liam Hemsworth.

El grueso de Quibi reside en la forma de ver contenidos. Estos están optimizados y centrados en la plataforma móvil, por lo que podrán reproducirse tanto en vertical como en horizontal. Del mismo modo, serán piezas no superiores a los 10 minutos, ya que se busca que estos contenidos sean rápidos de ver, puro entretenimiento. Estos contenidos estarán relacionados con noticias, shows de celebrities, y lo que ellos llaman "películas en capítulos", pequeños fragmentos de entretenimiento.





La compañía detrás de esta apuesta de mil millones de dólares es Quibi, que se está preparando para ofrecer películas, programas y otros videos cortos diseñados para ver en clips cortos en dispositivos móviles. Es una apuesta enorme, especialmente teniendo en cuenta que varios esfuerzos anteriores en el entretenimiento móvil, en particular el servicio Go90 de Verizon, fracasaron.

Fundada por el ex jefe de estudios de Disney y cofundador de DreamWorks, Jeffrey Katzenberg, y dirigida por Meg Whitman, ex directora ejecutiva de Hewlett Packard Enterprise, Quibi está llena de grandes ideas y el poder de Hollywood.



Cuenta con el respaldo de todos los principales estudios de cine y compañías de entretenimiento, mil millones de dólares invertidos en programación original y poder estelar en forma de creadores y productores desde Steven Spielberg hasta Chrissy Teigen.



Con más de 500 millones de usuarios diarios, TikTok ha demostrado que el contenido rápido vertical funciona, como ya lo hizo Instagram con sus Stories, idea heredada de Snapchat. Por otro lado, aunque no hay demasiados datos sobre desde dónde se reproducen los contenidos por el lado contrario, tenemos datos de 2018 que nos muestran que en Netflix, el 70% de las reproducciones del contenido se hacen en televisiones. Por esto, puede que el móvil no tenga tanta presencia como se pudiera imaginar a la hora de ver contenidos VOD. No obstante, no se debe perder el foco en que la propia Netflix trabaja en planes exclusivos para móvil, con distintos precios y condiciones.



En resumidas cuentas, crear un servicio VOD con Instagram y TikTok como principales espejos, es bastante llamativo. Según sus creadores, algunos de los episodios tendrán un coste de entre US$20.000 y US$50.000 por minuto, por lo que la apuesta es ambiciosa. Quedará por ver en qué queda, en qué países acaba teniendo presencia, y si ofrecer propuestas de reproducción vertical de contenido VOD acaba siendo o no relevante en el mercado actual.



Quibi planea lanzar el 6 de abril. Se cobrará US$4,99 al mes por un servicio con publicidad y US$7,99 al mes por una versión sin publicidad.



Los ejecutivos de la compañía argumentaron en la feria de tecnología de Las Vegas (CES) que Quibi ofrecerá la primera plataforma de entretenimiento diseñada exclusivamente para el teléfono. En una entrevista en el CES, Katzenberg dijo que representa la primera vez que los "narradores profesionales" han abordado el problema de ofrecer una experiencia de visualización de alta calidad en dispositivos móviles.



Pero la gran pregunta es si un servicio de suscripción como Quibi puede atraer a los espectadores móviles, especialmente a los más jóvenes, ya inmersos en un océano de videos cortos gratuitos en YouTube y otros servicios de redes sociales.



También se enfrentará a aproximadamente media docena de otras plataformas de transmisión pagas de Netflix, Amazon Prime Video y Hulu a Disney Plus y los próximos servicios de WarnerMedia y NBCUniversal.



Durante la presentación inaugural, Quibi mostró adelantos de programas que incluyen "Don't Look Deeper", un programa de ciencia ficción protagonizado por Don Cheadle y Emily Mortimer, y "#Freerayshawn", un thriller de crimen protagonizado por Laurence Fishburne como policía, ese está producido por el director de "Training Day" Antoine Fuqua. Los programas y las películas, así como otros materiales como noticias y clima, están diseñados para ser vistos en “bocados rápidos” de 10 minutos o menos.



" Paid premium short form" (videos cortos premium) nunca han estado en la misma oración. Nunca se ha probado realmente ”, dijo Seth Shapiro, socio gerente de Pacific Strategy Partners. "Ese es el desafío". Entre otras cosas, señaló, que ya es posible que las personas vean esos otros servicios en los mismos planes rápidos que Quibi planea.



Los ejecutivos de Quibi en el CES mostraron tecnología diseñada para facilitar la visualización de videos en el teléfono. Por ejemplo, le permitirá ver videos de pantalla completa si sostiene el teléfono en posición vertical o lateral.