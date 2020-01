10 productos innovadores que presentó Samsung CES 2020

Por estrategiaynegocios.net

Estos fueron los anuncios más importantes de Samsung en el CES:





1. Ballie: el nuevo compañero de vida robótico

Kim explicó que uno de los productos más emocionantes del enfoque de innovación centrado en el ser humano de Samsung es la visión para crear robots que actúen como compañeros de vida personales y presentó a Ballie, un pequeño robot rodante que lo comprende, lo apoya y reacciona a sus necesidades para ayudar activamente en la casa.



Sebastian Seung, vicepresidente ejecutivo y científico investigador en jefe de Samsung Electronics, explicó que las capacidades de inteligencia artificial de Ballie le permiten ser un asistente físico y una interfaz móvil que busca soluciones para las necesidades cambiantes de las personas. Hace todo esto mientras mantiene estrictos estándares de protección de datos y privacidad.



"Creemos que la IA es el futuro de la atención personalizada", afirmó el Dr. Seung. “Vemos la inteligencia artificial en el dispositivo como algo central para experiencias verdaderamente personalizadas. La IA en el dispositivo le permite controlar su información y protege su privacidad, al tiempo que ofrece el poder de la personalización ".





2. El nuevo QLED 8K 2020

El emblemático TV Q950TS QLED 8K de Samsung es el primer televisor 8K de la industria que combina un formato ultradelgado y llamativo, una calidad de imagen premium de 8K y un impresionante sonido envolvente. Además, el Q950TS presenta la 'Pantalla infinita', que produce una relación pantalla-cuerpo del 99 % para crear una experiencia de visualización sin precedentes.

Con una sorprendente resolución de 8K, el Q950TS ofrece la mejor calidad de imagen LCD del mercado. Equipado con el procesador AI Quantum 8K, tiene capacidades de 8K IA upscaling y aprendizaje profundo incorporadas que pueden escalar automáticamente contenido que no sea 8K a una resolución 8K impecable y real. Con una función llamada Adaptive Picture, también puede optimizar la pantalla tanto para las condiciones ambientales como para las imágenes individuales. Y el procesador AI Quantum, la fuente de poder que impulsa la emblemática pantalla, también ayuda a impulsar la plataforma abierta de hogar inteligente de Samsung, Tizen, que permite a los usuarios experimentar todo, desde una calidad de imagen mejorada hasta una mayor usabilidad y otras funciones domésticas conectadas.



3. Líneas ampliadas de TV MicroLED y Lyfestyle

Con pantallas de 75, 88, 93 y 110 pulgadas, los modelos MicroLED son adecuados para una variedad de hogares y estilos de vida. Los nuevos modelos MicroLED de 88 y 150 pulgadas presentan diseños infinitos ultradelgados, que prácticamente eliminan los cuatro lados del marco y ofrecen un acabado que se adapta perfectamente a cualquier pared. Además, los consumidores pueden conectar múltiples paneles MicroLED para crear nuevas combinaciones y adaptar su TV a su propio espacio.

Samsung también está ampliando su cartera de Lifestyle TV con el lanzamiento expandido del modelo Sero. El Sero, que significa "vertical" en coreano, tiene la capacidad de cambiar la orientación de horizontal a vertical, al igual que un teléfono inteligente o una tableta. Tras su lanzamiento inicial en Corea del Sur el año pasado, Samsung se dispone a expandir la disponibilidad del Sero a varios mercados globales en 2020.



4. Nueva línea de monitores para juegos

La nueva línea de monitores curvos para juegos Odyssey se reinventó completamente teniendo en cuenta a los jugadores, lo que incluye pantallas curvas radicalmente nuevas y características de rendimiento líderes en la industria que ofrecen una forma completamente nueva de jugar.

Compuesta por el modelo G9, con una pantalla de 49 pulgadas líder en la industria, y el G7, disponible en 32 y 27 pulgadas, ambos monitores para juegos Odyssey han sido rediseñados completamente y llevan los juegos inmersivos al próximo nivel. Los dos monitores presentan una curvatura extremamente profunda: son los primeros monitores con una curvatura de 1000R de alto rendimiento y una calidad de imagen QLED sorprendente.



5. Samsung Health trae atención personalizada

Samsung también presenta soluciones de salud avanzadas y personalizadas. Por ejemplo, la compañía ha colaborado con la empresa Kaiser para desarrollar una solución de rehabilitación cardíaca virtual en el hogar que combina un reloj inteligente Samsung con un teléfono inteligente a través de Bluetooth. La aplicación HeartWise de Samsung envía recordatorios al paciente para que haga ejercicio, recopila datos de actividad y muestra continuamente la frecuencia cardíaca del paciente durante los entrenamientos. Estos datos se cargan automáticamente a través del teléfono inteligente en la ficha del paciente para que los médicos, administradores de casos y fisioterapeutas puedan seguir el progreso del paciente y comprometerse con ellos en consecuencia.



El programa permite a los usuarios participar en rehabilitación cardíaca en el hogar sin tomarse un tiempo de su vida cotidiana para viajar a un hospital o clínica médica. Los resultados positivos del programa de rehabilitación cardíaca en el hogar se publicaron en el New England Journal of Medicine (NEJM) Catalyst el año pasado. En el futuro, Samsung continuará desarrollando soluciones de atención médica centradas en el ser humano que satisfagan las necesidades únicas de las personas que confían en ellas.



6. AR Fitness con GEMS



Samsung también hizo una demostración inmersiva sobre la tecnología GEMS (Gait Enhancing & Motivating System) de Samsung. La demostración mostró cómo los consumidores pueden usar lentes AR para hacer ejercicio con un entrenador personal virtual, escalar una montaña o caminar bajo el agua, desde la comodidad de su sala de estar, mientras GEMS agrega y analiza los resultados para dar recomendaciones de acción personalizadas.



7. Bienvenidos al hogar inteligente



La compañía también ofreció un vistazo al futuro hogar. Federico Casalegno, Director de Innovación de Diseño del Centro de Innovación de Diseño de Samsung, declaró que el hogar ofrecerá experiencias únicas e inmersivas con innovaciones de vanguardia como inteligencia artificial, sensores y análisis de datos: "Como organismo vivo, el hogar inteligente será un hogar profundamente personal espacio, adaptando experiencias para cada uno de nosotros, de acuerdo con nuestras necesidades personales”.



El refrigerador Family Hub podrá ordenar ingredientes en línea mientras prepara "listas de reproducción de alimentos inteligentes" para usted, mientras que la nueva estación de cultivo autónoma de Samsung "pone productos frescos de jardín, cultivados en su Indoor Gardening Appliances, en su mesa todas las noches", y Bot Chef proporciona un extra Un par de manos en la cocina.



Samsung también mostró cómo se puede transformar una habitación con una pantalla como su pantalla MicroLED, una convergencia de software, IA, IoT y hardware. "Una pantalla no es un producto, es su ventana al mundo, permitiéndole conectarse instantáneamente con sus seres queridos y amigos como si estuvieran en la misma habitación ", dijo el Dr. Casalegno, enfatizando que las habitaciones inteligentes pueden proporcionar experiencias ilimitadas. "La gente puede ver y experimentar casi todo en el mundo e incluso el mundo desconocido a través de la pantalla".



8. Vida urbana más segura y sostenible en ciudades inteligentes



Emily Becher, vicepresidenta sénior y directora de Samsung NEXT Global, presentó una visión inspiradora para las ciudades en la era de la experiencia. En una ciudad inteligente, explicó, los edificios inteligentes "anticiparán y se adaptarán a sus necesidades", y también se diseñarán teniendo en cuenta la sostenibilidad, "haciendo mucho más mientras producen menos emisiones". Becher también describió cómo Samsung se está asociando con el liderazgo Los desarrolladores globales de bienes raíces como Greystar para desarrollar edificios inteligentes, y destacaron un ejemplo en Seúl donde los residentes pueden "llamar a un ascensor, apagar las luces, administrar sus entregas de paquetes, o incluso encontrar su lugar de estacionamiento con un simple golpe o comando de voz".



Con la tecnología IoT expandiendo su alcance más allá del hogar a todo tipo de edificios, la visión central de Samsung radica en ahorrar energía, reducir las emisiones y ayudar a lograr la sostenibilidad a medida que las poblaciones crecen.



9. Construyendo un lugar mejor para todos

Concluyendo su discurso de apertura del CES 2020, H.S. Kim enfatizó que la compañía está enfocada en usar la tecnología para crear un lugar mejor para todos. Destacó tres áreas clave de importancia para la empresa en el futuro: seguridad y privacidad, tecnología para el bien y ciudadanía.



Enfatizó que Samsung Knox, la plataforma de seguridad de grado de defensa de la compañía, continuará expandiéndose para proteger una creciente variedad de dispositivos de Samsung, desde dispositivos móviles y televisores hasta electrodomésticos y más. "Aseguraremos una gestión y transferencia de datos transparentes al avanzar en nuestros esfuerzos de protección de datos con inteligencia artificial en el dispositivo, computación de borde y tecnología blockchain".



Samsung también mostró cómo está innovando para siempre, con tecnologías como Relumino, que pueden ayudar a los discapacitados visuales a ver; IGNIS, una herramienta que ayuda a los bomberos a hacer sus trabajos más seguros; y GEMS que ayuda a los ancianos y discapacitados a moverse.

10. Nuevas versiones Lite del Galaxy

Samsung Electronics anunció también los nuevos Galaxy S10 Lite y Galaxy Note10 Lite. Apoyándose en el legado de las series Galaxy S y Galaxy Note, estos modelos Galaxy Lite ofrecen recursos premium clave, como la última tecnología de cámara, el exclusivo S Pen, una pantalla inmersiva y una batería de larga duración a un precio accesible.

Los Galaxy S y Galaxy Note respondieron a los deseos y las demandas de los consumidores en todo el mundo. Estos dispositivos representan nuestro esfuerzo continuo para ofrecer innovaciones líderes en la industria, desde el rendimiento y la potencia hasta la inteligencia y los servicios.